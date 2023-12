Juanpe, optimista: "Tenemos ocasiones y es el camino a seguir"

El Málaga llegó al duelo contra el Atlético Sanluqueño con la intención de hacer un partido como contra el Real Murcia, pero, pese a tener maniatado al rival, no llegó el gol de la victoria. Esto provoca que tanto Ibiza como Castellón puedan escaparse algo más y que el Córdoba pueda superar al cuadro blanquiazul en caso de vencer a la UD Melilla. Dani Lorenzo y Juanpe hablaron tras el encuentro en rueda de prensa.

El canterano comentó el duelo tras este: "Es un partido donde nos ha faltado gol. Hemos dominado y sido superiores de cada diez, nueve seguramente se decantan por nuestro lado". Después de esto, habló sobre el bloqueo en La Rosaleda: "No estamos teniendo suerte para ganar en casa. Hay que estar tranquilos. Es un partido importante en cuanto a sensaciones. El año es muy largo y más pronto que tarde volveremos a ganar en casa". "La explicación es que nos cuesta abrir la lata en La Rosaleda. Nos cuesta llegar y meter. El equipo lo da todo, tenemos ocasiones y es el camino a seguir. Tenemos que conseguir vencer aquí y eso nos cambiaría mucho la perspectiva", añadió el recién llegado.

Dani Lorenzo también quiso hablar sobre su partido individual: "Hoy me ha tocado otra función con respecto a Murcia. Es otro planteamiento, no es negativo ni positivo. La cantidad de ocasiones que hemos generado prueba la actitud del equipo, pero no han entrado las ocasiones". "Demandaba velocidad. Minuto tras minuto hemos tenido ocasiones", dijo sobre él mismo el gaditano. Juanpe tampoco quiso desaprovechar la oportunidad de hacer lo propio sobre su regreso: "Con muchas ganas. Estoy más nervioso estas cuatro semanas en la grada que en el campo. Contento por aportar mi granito de arena".

Después de esto, el centrocampista oriundo de la provincia gaditana dijo sobre las lesiones: "Entra uno y sale otro. Estamos teniendo mala suerte. En todos los equipos hay lesiones, pero el equipo tiene nivel para suplir las bajas. Entra Ramón, Luca está trabajando, Juande también… Les mandamos mucha fuerza a Nelson y Haitam, con ellos sacaremos esto adelante".

Tras esto, Dani Lorenzo habló sobre la negativa a conseguir los tres puntos ante el Sanluqueño: "Es un partido que jode bastante porque sabemos que era importante. Veníamos de Murcia con ganas de llevarnos la victoria, pero no hay que volverse loco. Por la línea que vamos, vamos bien. El año es muy largo". Para acabar, Juanpe respondió sobre los problemas con el gol: "Aquí nos está costando, fuera marcamos, tenemos que tener esa pausa y saber estar de no notar la presión. Los equipos aquí vienen a encerrarse y tenemos que saber llevarlo. Teniendo tantas ocasiones podremos ponernos por delante. No se puede dar siempre lo que queremos".