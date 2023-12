Pellicer, alto y claro: "El plan salió perfectamente; solo faltó el gol"

El Málaga llegó al duelo contra el Atlético Sanluqueño con la intención de hacer un partido como contra el Real Murcia, pero, pese a tener maniatado al rival, no llegó el gol de la victoria. Esto provoca que tanto Ibiza como Castellón puedan escaparse algo más y que el Córdoba pueda superar al cuadro blanquiazul en caso de vencer a la UD Melilla. Sergio Pellicer habló tras el encuentro en rueda de prensa.

El técnico se defendió con que solo faltó la llegada del tanto para ser un gran duelo de los suyos: "Ha faltado una cosa. Nos ha faltado el gol. El otro día marcamos dos a balón parado y tuvimos menos ocasiones. No se le puede decir nada a los chicos. Lo han intentado de todas las maneras. Ha faltado precisión y gol. Le han echado bemoles". "Fútbol no ha faltado, solo gol. Hemos generado ocasiones, pero no llegó el gol. Luego podemos hacer los análisis que queramos, pero con menos ocasiones se suele hacer gol. Hemos sufrido muy pocas veces y es normal, porque teníamos que tener el peso del partido. Es verdad que no hemos salido de la mejor manera en la segunda mitad, pero nos hemos reactivado con los cambios. Hay que marcar gol. Está claro que si no mejoramos en la precisión, pues ya sabes. El otro día metimos cuatro goles. Al final nos ha podido el ansia, pero teníamos esa ansiedad de que somos el Málaga y que necesitamos ganar. Gente que hoy no han estado acertados, pues en dos años meterán muchos goles", añadió.

El entrenador acusó a la definición del gran problema del duelo ante el Atlético Sanluqueño: "Hay situaciones como que hemos llegado muchas veces, pero ha habido situaciones de remate que dependen de la velocidad de ejecución y eso debemos entrenarlo, aunque algunos lo tienen innato. Eso tenemos que entrenarlo y dentro de unos años, pues meterán los goles. Ya lo analizaremos y corregiremos, pero el fútbol es dinámico y se toman decisiones en segundos. Había situaciones que creamos superioridad y no la sabíamos aprovechar".

Pellicer también quiso tranquilizar a las masas por la situación actual: "Es normal. Si hacemos un análisis de todo lo anterior, claro. Estoy ocupado en mejorar la toma de decisión y la finalización. Requiere de mucho tiempo y de dinámicas. Requiere de balón parado y de transiciones. Ellos se replegaban en ese bloque bajo y eso nos costaba. Hemos estado bien en muchas situaciones, pero se ha quedado en un partido malo porque no ha habido gol. Tenemos que mejorar cuando fallamos en el pase. Tenemos que disfrutar de la situación y del escenario". "Es un rival que intenta proponer y jugar desde atrás para crear superioridades. Hoy no ha generado, pero el día del Recreativo de Huelva generó muchísimas ocasiones, como contra el Córdoba o contra el Ceuta. Haciendo un análisis del partido. Es muy atrevido en la situación en la que está y cree en su entrenador, fundamental en la situación en la que está", añadió.

Tras esto, confesó que diseñó el partido de una manera muy distinta a Murcia: "Era otro tipo de plan. El rival era otro, con otra forma de jugar. Te querían generar la superioridad en la otra zona. El plan era otro, y ha salido perfecto, exceptuando el gol". Además, habló sobre la Copa del Rey: "Es un partido que ya analizaremos en la previa. Lo más importante es que estemos todos sanos contra un equipo de otra categoría. Seguramente habrá cambios". Tras esto, respondió sobre el mercado invernal: "Te responderá el director deportivo. El entrenador tiene que sacar el máximo rendimiento de lo que hay. Esto es muy largo y eso será una cuestión de la dirección deportiva".

Para acabar, habló sobre algunos futbolistas. El técnico comentó la actualidad de Dioni: "Llegarán situaciones y meterá gol. El fútbol no es ningún jugador y ya meterá gol. El que tiene gol, lo tiene siempre y en algún momento llegará". Tras esto, esclareció el regreso de Juanpe: "Ha entrenado dos días únicamente. Necesitábamos más energía y tener lo que tiene. Jugar de lado a lado y más rápido. Ha estado todo bien, exceptuando la finalización". Por último, quiso hablar sobre el difícil momento de Loren Zúñiga: "Creo que es muy difícil por la situación. Es verdad que estamos apostando por otros jugadores. Jugó en copa y ante el Melilla, pero es verdad que está en una situación difícil. Yo soy el que toma las decisiones y aparecerá. A los delanteros, le cambia la vida en una décima de segundo y se decide todo en detalles. Es un chaval de 20 años y con los chavales hay que ir poco a poco".