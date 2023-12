El jeque Al-Thani ejerce de presidente tras el pinchazo

No es raro ver aparecer por su balcón de las redes sociales al jeque Abdullah Al-Thani, máximo accionista del Málaga por el momento y apartado de la gestión. Ejerce de presidente a su manera y a la vieja usanza, dando cariño a la afición y pegando recados. Combinó un mensaje de calma pero acentuando algunas de las cosas que no le gustaron y que espera que se mejoren.

"Muchas gracias a todos los aficionados del Málaga que acudieron al partido en el estadio de La Rosaleda. Creo que el equipo no estuvo en buena forma en el encuentro de hoy, pero un punto es mejor que perder. También espero que esos jugadores se centren y lo hagan más en el campo de juego para conseguir la victoria y nada más que la victoria. El director técnico debe intervenir y junto a sus asistentes detectar el problema y encontrar una solución radical. Espero que sea el último partido que empata y comience a ganar. Nosotros confiamos siempre en que el cuerpo técnico y los jugadores obtendrán buenos resultados. Volveremos pronto", se extendió el que fuera presidente del Málaga hasta que la jueza la apartó y puso en su lugar a un administrador judicial.

Thank you very much dear fans @MalagaCFTo and to those who went to the matchAt LA Rosaleda StadiumI think the team was not in good shape in today's matchBut one point is better than losing.I also hope that the players focus and do more on the fieldTo play for victory and… https://t.co/Yf7pkXxjmF