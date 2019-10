Juanpi Añor fue uno de los elegidos para hablar en la zona mixta de El Alcoraz tras la dura derrota del Málaga. “Es difícil de explicar y asimilar. Un primer tiempo bastante malo nuestro. El Huesca nos pasó por encima en todo el primer tiempo en todas las líneas. Hay que valorar lo que pasó. La imagen del equipo no fue la mejor. Ya en el segundo tiempo mejoramos pero hubo una roja que no esperábamos. Es un día bastante malo en líneas generales. Toca aprender y levantar la cabeza”, analizó Juanpi.

No sabe explicar exactamente qué le sucedió al equipo. Víctor habló de “actitud”, Juanpi se encoge de hombros: “No es normal el desplome. En los otros partidos siempre tuvimos la opción de ganar. Arrancar de esta manera hay que analizar con el cuerpo técnico. No sé si actitud o qué. Si el míster ha hablado de actitud, pues todos lo sabemos también. Estamos haciendo muchas cosas bien, salvo hoy, pero ahora hay que levantar cabeza”.

El mediapunta venezolano, que como Mikel Villanueva se marcha con su selección, será otra de las bajas seguras ante el Cádiz: “Nos tenemos que ir, pero hay que desearle lo mejor posible. Va a ser complicado, no hay que hablar de los ausentes sino preparar con los que haya”.