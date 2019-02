Juanpi ya viste del Huesca: "No tengo malas palabras para el Málaga"

Se hace extraña la imagen después de nueve temporadas en la disciplina del Málaga, a la que llegó en paquete con Salomón Rondón, pero Juanpi Añor ya luce la camiseta del Huesca. El venezolano posó en El Alcoraz con el azulgrana del conjunto oscense durante su presentación y la del central Adrián Diéguez, y ella el canterano se refirió a su salida de La Rosaleda como cedido para esta segunda vuelta.

"Es un cambio que necesitaba, espero que me vaya de la mejor manera. Llevaba diez años en una misma ciudad, acoplado a Málaga, pero estoy feliz de estar aquí y esperemos que todo salga de la mejor manera", decía el centrocampista, que se mostraba agradecido a la entidad blanquiazul pese a la mala imagen que deja su última etapa en el club: "El Málaga me ha dado mucho, tanto en esta temporada como en toda mi carrera desde que llegué. No tengo palabras malas para el Málaga".

El venezolano disputó esta primera vuelta 970 minutos en 16 partidos entre LaLiga 1|2|3 y Copa del Rey. Habla Juanpi de que el Huesca le supone "una oportunidad muy buena, volver a Primera, y sobre todo en este club, donde están dando bastantes oportunidades y donde se cree en el jugador". Por ello dice que "salió la posibilidad y no me lo pensé dos veces en aceptar este nuevo reto, es un desafío bastante bueno en lo personal".

"Huesca es un lugar bastante tranquilo, me recibieron increíble estos días y espero encontrarme lo mejor posible", señala el venezolano de su nuevo entorno, y habla del objetivo del Huesca, una salvación que tiene a nueve puntos: "Es un desafío bastante bonito con la dificultad que tiene, pero hay que ir partido a partido, no más. El pasado fin de semana se vio un equipo vivo, que no hay que darlo por muerto. Hay buen ánimo y unión en el vestuario, se puede creer".

También habló durante el acto Emilio Vega, director deportivo del Huesca, que analizó el fichaje de Juanpi y describió las cualidades del futbolista. "Fue una situación de última hora. Es un jugador interesante por su polivalencia ofensiva, por su calidad y porque puede actuar en varias posiciones, además tiene experiencia en Primera a pesar de su juventud. Es un jugador desequilibrante y los buenos jugadores entran en todas las plantillas", dijo.