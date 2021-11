Julián Calero: "El Málaga CF es un equipo dinámico, joven y alegre"

Al igual que José Alberto López, el técnico del Burgos también atendió a los medios de comunicación antes del partido contra el Málaga CF. Julián Calero describió al conjunto malacitano, que al igual que su equipo, tiene problemas para sumar fuera: "El mismo contexto que estamos teniendo los demás. Es un equipo que en Oviedo pudo ganar porque tuvo una clara de Antoñín que dio en el palo y en la siguiente pierden por un gol de Borja Bastón. En otros campos también ha tenido opciones. Es un equipo muy dinámico, joven, alegre y que va a ser muy difícil. Nosotros vamos a intentar, con nuestras armas, volver a nuestro redil y plantarles cara. Intentamos ser un rival difícil aunque a veces no lo hemos conseguido".

Coincidirá con su hijo Iván, tema que también apareció: "Hemos hablado como hablamos todas las semanas. Tenemos una relación fantástica y conversamos mucho. Lo que sí que esta semana y esto es verídico, hicimos un pacto de no hablar del partido. Yo le debo un respeto a mi escudo y él se lo debe al del Málaga. Ni yo le iba a dar una pista ni se la iba a pedir. Yo creo que les vamos a ganar y él que ganarán ellos. Es la primera vez en el fútbol profesional. Es algo difícil de ver. Lo tomamos con humor. La familia seguramente irá para mi hijo. Cuando estemos en el campo, cada uno a lo suyo".

Otra cuestión sobre la que se ha puesto el foco esta semana es el brusco cambio de temperatura en Burgos, donde El Plantío apareció nevado a mitad de semana: "Me viene bien esta respuesta porque se montó hasta un revuelo cuando dije que en Tenerife podíamos acusar el cambio de temperatura. Pues ahora la pelota es al revés. Ayer le pregunté a mi hijo la temperatura de Málaga y creo que era de 16 grados. Nosotros a 3-4. Si hay 13-14 grados de diferencia te tienes que adaptar, pero la notas. Para jugar al fútbol te adaptas mejor al frío que al calor, porque agota, cansa. El frío te puede agarrotar un poco pero cuando entras en calor, no es lo mismo. Este Plantío no se hiela, está bien el campo, extraordinario. No es una excusa ni algo trascendente".