Julián Calero: "Lo normal es que el Málaga CF resurja"

Julián Calero, entrenador del Burgos CF, habló de la situación del Málaga CF en la previa del encuentro que ambos conjuntos disputan este sábado en La Rosaleda: "El Málaga tiene unos ingredientes que no son de un equipo que luche por descender. Miramos su plantilla y vemos dos jugadores por puesto de mucho nivel. El fútbol, a veces, es engañoso y te mete donde no querías estar. Hay muchas situaciones que están como tópicos; plantilla que está hecha para ascender como que le cuesta estar abajo. Puede ser que a veces sean realidad, pero yo realmente veo que hacen muchas cosas bien a falta de rematar. Es evidente que el Málaga no cumple los requisitos de estar abajo y es normal que resurjan y vayan hacia adelante. También fuera están haciendo buenas cosas, perdiendo contra el líder en el último minuto”.

“Siempre tienes una idea de partido y sí me imagino a un Málaga que quiera hacerse con el juego. Nosotros debemos ser atrevidos y revelarnos, con la fuerza de su afición tenemos que aguantar la presión y manejar bien la cosas. Vamos a intentar hacer el partido que queremos y donde queremos para ver si somos capaces de maniatarlos. Pasar ya a los 40 puntos en el mes de enero sería la leche”.

También habló de algunos de sus hombres con problemas físicos: "Por desgracia Javi lo ha intentado todo, pero no somos capaces de que recupere como debiera. Ahora ya los médicos dirán los siguientes pasos. Darle toda la fuerza del mundo y aquí no abandonamos a nadie. Gaspar está entrenando ya, aunque lo hace en solitario. Pensábamos intentar meterlo en algunas tareas, pero debido a la nieve las superficies no eran las idóneas. A Unai estamos cuidándole mucho el tobillo, no nos queda otra”.