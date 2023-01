El Málaga CF, salpicado en una supuesta estafa al futbolista Javi Castellano

Sorprendente historia que ha destapado Relevo y que tiene el nombre del Málaga CF en su trama. Javi Castellano ha contado que un agente llamado Carmelo Vicente Parra supuestamente le habría estafado más de 60.000 euros en una rocambolesca jugada en la que el canario pensaba que tenía un suculento contrato en Emiratos Árabes, otro con el conjunto blanquiazul, una propuesta del Eibar, de clubes europeos... Ahora ha roto su silencio.

"Carmelo me dice que tiene un equipo de Segunda División, pero que no me va a dar el nombre. Más tarde, me cuenta que es el Eibar y que si no sale, maneja otra oferta del Logroñés, de 1ª RFEF. No conocía a Carmelo Vicente, nunca había escuchado su nombre, pero si te viene con esas... Días después me dice que nada, pero que él conoce a la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, que es como su prima segunda, y que no se va a molestar. Que le jode mucho hacer esto, pero que le pesan más la oferta del Logroñés y mi bienestar", contó el Relevo, que asegura que todos los clubes afirman desconocer el nombre de "Carmelo Vicente Parra".

En un momento dado le contó que tenía una oferta millonaria en Emiratos Árabes para las temporadas 2023/2024 y la 2024/2025. Firmó un contrato de confidencialidad de "por vida" y un seguro por el que le pretendía sacar 72.000 euros, equivalente al 10% de la ficha que iba a cobrar el primer año. Castellano no transigió pero después acabó rubricando un acuerdo de confidencialidad con 600.000 euros de penalización.

El embaucado, al que el agente supuestamente volvió a sacarle otra mordida con notario de por medio, o eso pensaba el canario, se tragó otra más. Se remonta a febrero de 2022 y es cuando le ofreció un precontrato con el Málaga. En teoría el club de los Emiratos quería que para esta 2022/2023 compitiera en Segunda División. Cobraría 180.000 euros como blanquiazul.

Después le diría que en realidad iban a ser 240.000 euros, que conoce bien a José María Muñoz y que Manolo Gaspar es un "pintao". Por ese incremento salarial le reclamó Carmelo 6.000 euros más de comisión (a sumar a los 18.000 que ya le había pagado).

"Revisé absolutamente todo. El contrato llevaba el sello del Málaga, los datos del club, aparecían el nombre y la firma de José María Muñoz. Además, había cláusulas totalmente lógicas en un contrato: no podía vivir a más de 50 kilómetros de Málaga, si el equipo descendía el contrato no se haría efectivo, etc.", aseguró Castellano. El Málaga desconocía todo esto y al mencionado agente.

El futbolista canario rechazó ofertas al estar firmado el preacuerdo con el Málaga. El intermediario empezó a decir que los blanquiazules se echaban para atrás pero que en los Emiratos le iban a firmar tras el Mundial de Catar por 900.000 euros. Al pedirle, nuevamente, una comisión, Castellano explotó y le dijo que no le pagaría más.

"No te voy a pagar ni un puto duro más. Me da igual, no voy a romper el precontrato con el Málaga, me voy allí. Si no me quieren, denuncio a la AFE y, si no, voy al seguro, porque tengo un contrato firmado con ellos. Llama a Mohamed y dile que se acabó, que voy a ir, que de mí no va a salir más dinero". Habría dicho Javi Castellano a Carmelo.

Ahí terminó lo del Málaga, aunque hubo un último repunte que implicó al Deinze belga, donde está el malagueño Adrián Espárraga, que tampoco había oído hablar de él en su vida. El 4 de octubre de 2022, Javi Castellano denunció a Carmelo Vicente Parra. Continúa su lucha.