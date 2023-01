Mel: "Entendería mi destitución si no ganamos al Burgos"

Pepe Mel acumula demasiados partidos en el fútbol profesional como para sorprenderse por algo, al contrario, está preparado para casi cualquier circunstancia. "Entendería que me destituyesen si no ganamos al Burgos", aseguró sin pestañear en una entrevista en SER Deportivos Málaga, recurriendo a uno de sus mantras en el que recordó que una vez que firmas con un club has dado el primer paso hacia el despido. Eso sí, no se imagina en la derrota: "Hay que ganar, no nos vale otra cosa y no pienso en nada que no sea ganar al Burgos. Yo no veo al Málaga en RFEF. Todo lo que nos ha faltado en 20 y tantos partidos lo podemos hacer en 19. Pero hay que empezar ya, el sábado. No estar preocupado sería de inconscientes".

Manolo Gaspar habló en la presentación sobre el mercado y Mel siguió su línea: "En lo que queda de mercado estamos abiertos a todo porque todas las plantillas son mejorables. La plantilla penúltima de Segunda, también. A lo mejor es un lateral o es un entrenador, todo es mejorable. Lo que estábamos buscando, está aquí. Encantado como dije el otro día con el trabajo tanto de Manolo como de su gente desde que yo he llegado, de lo que pasó en el verano no entro ni salgo. Le puse una serie de futbolistas sobre la mesa en las que estaban Delmás, Lago y Appiah, y están aquí los tres. Nos dan desborde por las dos bandas, uno contra uno, gente que encare, con llegada. Y Julián nos da un jugador ofensivo desde el lateral, algo que no nos dan Ramalho y Bustinza. Las necesidades se cubrieron con lo que tenemos. Si tenemos fichas y hay un magnífico delantero o lateral... no vamos a no mirar lo que esté en el mercado".

También se mojó acerca del caso Lumor, al que él mismo dejó señalado hace días: "Mi pequeño enfado, porque como tengo tantos tiros pegados y he tenido a tanto jugador de fuera de Europa, que sé lo que pasa en Navidades y verano. No nos ha comunicado nada, a mí no me ha dicho todavía lo que ha pasado, para mí está en pretemporada, todo lo demás lo dejo en manos del club. A eso le añades que la semana de Copa estaba malo y no pudo jugar. El chico va a pagar por lo que ha hecho. No le va a salir barato el tema. Si el club le despide será porque piensa que se lo ha ganado. El Málaga no se puede comportar como si no pasara nada o sin darle importancia a las cosas. Todo lo demás lo que hace es restar. Si compite y está al nivel, por mí encantado".

"El chico estuvo entrenando con nosotros dos semanas. No teníamos ningún indicio, por lo que sabíamos de su paso por el Mallorca, de que Lumor no pudiera ayudarnos, eso es una cosa y otra es el hecho de haber faltado 15 días más que sus compañeros. No se ha portado bien con el vestuario, con sus propios compañeros", sentenció.