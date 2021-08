Kameni no tira la toalla

Carlos Idriss Kameni (1984) no tira la toalla y sigue preparándose para regresar al fútbol profesional. El carismático portero camerunés, ex del Málaga, se encuentra sin equipo en la actualidad (hace poco se dejó ver junto a Rondón y Willy Caballero), pero en su mente no hay otra cosa que no sea la de ajustarse los guantes y volver al verde.

A sus 37 años ha estado participando en las sesiones AFE y está a la espera de que algún club llame a su puerta ofreciéndole algo interesante. Kameni salió del Málaga en agosto de 2019 para firmar con el Fenerbahçe. No fueron buenos tiempos en Turquía. Posteriormente tuvo una exótica experiencia en el AS Arta Solar 7 de Yibuti, donde compartió vestuario con su amigo Alex Song.

Ahora no es que no tenga nada, es sólo que no tiene lo que quiere: "He tenido ofertas del extranjero pero por el momento ninguna ha resultado suficientemente interesante. Por eso me apunté a estas sesiones AFE, porque me gustaría estar en España con mi familia. En principio quería estar, como mínimo, en Segunda, para reengancharme al máximo nivel lo antes posible. Pero si hay interés de equipos de Primera RFEF con opciones de ascender, por supuesto que lo valoraría", dijo en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

La pandemia también ha jugado en su contra y ahora no es tan sencillo encontrar equipo, pero se siente con energía. Así lo confesó con su particular sentido del humor: "Parezco un chaval de 22 años. Estoy muy bien físicamente y no hay lesiones que lamentar. Llevo parado un par de años, en parte por la pandemia, y cuando Soldevilla me habló de estás sesiones AFE no lo dudé ni un segundo".

Soldevilla fue su compañero en el Espanyol, el otro club de sus amores junto con el Málaga: "Es difícil decirlo. Al Espanyol le tengo un cariño grandísimo. Me abrió las puertas de LaLiga teniendo 19 años y tras tres años sin jugar ni un partido con el Le Havre. Es verdad que jugaba con la selección de Camerún, pero confiaron en mí para una posición muy delicada como es la portería y estuve ocho años inolvidables. Y luego en Málaga, que es mi segunda casa, me recibieron con los brazos abiertos y viví cosas muy grandes como jugar la Champions. Tengo el corazón dividido".