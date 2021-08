Cuenta atrás para el Málaga CF

Ya todo es cuenta atrás, no queda ni una semana para que dé comienzo una nueva edición de LaLiga SmartBank y el Málaga va apurando las últimas horas de descanso antes del comienzo de la competición. José Alberto concedió un gran respiro a sus futbolistas antes de volver a los entrenamientos este miércoles 11 de agosto. La exigencia ha sido alta en el tramo final de la pretemporada, por lo que el domingo dispuso una sesión suave y luego dos días de asueto.

Serán cinco los entrenamientos en las instalaciones de Martiricos que el Málaga completará hasta el lunes 16, donde arrancará la temporada recibiendo al Mirandés (La Rosaleda, 20:00 horas), exequipo del técnico asturiano y que se acaba de reforzar con vistas al inminente curso con la promesa del Villarreal Haissem Hassan.

"El equipo todavía está en construcción", reconocía José Alberto tras el partido ante el Tenerife. Tiene trabajo por delante el estajanovista técnico asturiano, que prepara la cita ante sus ex con la plantilla por cerrar. No se esperaba otra cosa, pero no deja de ser un hándicap. La herida es aún más profunda sabiendo que hay carencia de delanteros.

Aun así, no hay lamentos. Se trabaja a conciencia con lo que se tiene y hay gran fe en el bloque que se está construyendo. La Academia ha sido también un enorme soplo de aire fresco, dotando al cuerpo técnico de nuevas herramientas. En la entidad existe el convencimiento de que Haitam, Kevin, Moussa y compañía pueden disponer de minutos de calidad por méritos propios.

Por otro lado habrá que ver qué sucede con Alberto Escassi, que no jugó el sábado en La Rosaleda por precaución, aseguraba también su entrenador. En la enfermería también andan Ismael Casas y Ale Benítez, otros pendientes de evolución. Todavía ni está disponible tampoco el centrocampista Ramón Enríquez, aunque se espera que regrese pronto.