Kameni: "A veces respetan más a los animales que a los negros"

Carlos Kameni, portero del Málaga desde 2012 a 2017, miembro de la plantilla del recordado equipo de Champions, espera en la Costa del Sol destino. A sus 36 años, aún se ve con recorrido para continuar su carrera profesional. En su carrera vivió varios episodios de racismo en un campo de fútbol y estuvo hablando de ello en la Cadena Ser.

"Estoy en casa con mis niños, disfrutando del buen tiempo y la tranquilidad, buscando equipo, a ver si tenemos algo para volver a disfrutar del fútbol. Estoy trabajando, esperando que surja una oportunidad, sólo sabe Dios donde jugaré", decía el meta camerunés, que jugó cinco años en Málaga y después fichó por el Fenerbahce turco, donde las cosas no salieron demasiado bien.

En un momento en el que las protestas en Estados Unidos a raíz de la muerte a manos de la policía de George Floyd han sido multitudinarias y el eco llega al resto del mundo, Kameni recordaba que en el fútbol también se vive el racismo. "He vivido muchos casos, lo que pasa últimamente es muy fuerte. Puedo explicarlo de varias maneras. Ha sucedido entre futbolistas, es impotencia. Amagas la noche a un futbolista y te llama negro de mierda. Yo no lo acepto, pero lo puedo llegar a entender. El que está en la grada no sabe cómo meterse contigo, cuando su equipo gana nunca te pita. Cuando pierden, sí hacen cosas. Vale, ?¿pero en la calle? ¿Cómo un ser humano puede tratar a otro peor que un animal? A veces respetan más a los animales que a los negros. Estamos al límite, hemos cruzado líneas porque pensamos qué está pasando. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos han vivido esclavitud, están volviendo cosas muy malas".

"¿Por qué no se para el partido, se identifica a la persona y se larga? Eso no tarda más que el VAR ahora", proponía Kameni como medida para sacar de la grada a quien insulta: "Identificas a la persona y fuera, seguimos disfrutando de nuestra pasión. Es un tonto que lo hace y por eso no vamos a dejar de jugar. Duele mucho cuando hace "uh, uh, uh".

Kameni sigue pendiente de la actualidad malaguista. En diciembre pasado dejaba caer su disponibilidad, aunque los cánones de LaLiga no permitían su inscripción. "No creo que el Málaga busque portero porque si fuera el caso ya hubieran llamado a mi puerta, ellos saben que estoy aquí y lo he dejado entender varias veces. Estoy dispuesto y disponible. Yo trato de estar en forma y si ellos lo ven necesario y ven que puedo aportar algo, encantado”, decía entonces.