Keidi Bare: "Merecimos ganar"

Sigue siendo uno de los pilares del Málaga el bravo centrocampista albanés Keidi Bare, que tras el empate contra Las Palmas fue uno de los encargados de atender a los medios de comunicación en zona mixta. Su análisis posterior al partido está lleno de sinceridad. “Merecimos ganar porque estuvimos todo el rato en su portería. El punto que sacamos hoy –por ayer– vamos a hacerlo bueno contra el Girona en el próximo partido”, declaró el medio, que añadió:“La gente está con ilusión y tienen ganas del próximo encuentro”.

Como suele hacer, se quita importancia:“Como siempre digo, le doy gracias a los compañeros y al cuerpo técnico, porque sin ellos no soy nada”. Del estilo, más sinceridad:“Nosotros siempre queremos jugar la pelota. Si no arriesgas no vale para nada. Siempre entrenamos lo de sacar la pelota desde atrás. Este punto no vale oro porque debemos ganar todos los partidos, pero Las Palmas es un equipo muy fuerte y muy duro”.

“Nosotros estamos enchufados en los entrenamientos y los partidos, eso es cosa de los de arriba”, dijo de los fichajes antes de referirse al VAR:“Estamos más tranquilos con el VAR porque ellos lo ven mejor”. Y para despedirse, guiño a Juanpi:“Para nosotros es un jugador muy importante por su calidad. Esperamos que se quede aquí con nosotros”.