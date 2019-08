Víctor Sánchez del Amo valoró el empate del Málaga ante Las Palmas en el estreno liguero en La Rosaleda:“La valoración del resultado siempre es la misma, la justicia la marca la efectividad. Eso es innegociable. Cuando hay errores arbitrales que pueden marcar la diferencia, pero no es el caso. Desde el punto de vista tenemos que aceptarlo y es positivo sumar, pero claro que se queda corto. Felicitamos a todos los jugadores, algunos entraron hoy –por ayer– e hicieron un partido sensacional. Hicimos todo para ganar. A un equipo que no mereció perder contra el Huesca y le gusta mucho tener el balón, fuimos capaces de contrarrestarlos. Creamos ocasiones muy claras, nos hicieron el gol y dos ocasiones más para nosotros que somos un equipo valiente. Nos faltó efectividad. Muy contento por el juego que es lo más importante, tanto en defensa como en ataque. Les robamos muchos balones y les generamos muchos problemas. Tuvimos un momento de bajón anímico por el gol, es normal, pero se rehízo rápido el equipo, A raíz del empuje llegó el penalti y podría haber llegado más goles”.

Después de su gigantesco discurso inicial, repartió méritos:“Los felicitamos a todos, también los que estaban fuera. Por la profesionalidad en un momento de mucha incertidumbre, enfocados en lo que pasa en el terreno de juego. Disfruté mucho viendo al equipo, con carácter. Generando mucho juego por dentro, por fuera, Muy buena actitud, todos esos aspectos que trabajamos los ves en el terreno de juego y es una satisfacción. Se lo agrademos por ser valientes en esta situación”.

Víctor sólo hizo un cambio en el partido, así lo argumenta:“Dos motivos claros. Primero porque físicamente ya ven el tono de los jugadores, pueden jugar los 90 minutos dando un alto rendimiento. Segundo, cuando el equipo funciona bien no se necesitan cambios. En el momento de bajón entró Hugo, que lo hizo fenomenal y nos metimos en el partido. Estábamos muy bien. Mantuvimos a todos calentando, pero no hay que cambiar por cambiar. Hasta el final tuvimos situaciones para ganar”.

Una de las figuras del día fue Juanpi. Ración de elogios de Víctor:“Llegó con la pretemporada iniciada, llevó un proceso de preparación a un diferente ritmo. Por eso tuvo menos participación. Esta semana tuvimos la noticia de esas inscripciones, están preparados y contábamos con ellos e hicieron un partido sensacional”.

Acerca de su futuro o el de otros, balones fuera:“Este tipo de preguntas las tiene que contestar la dirección general del club que es quien tiene la información de las cuentas y de los presupuestos, yo no la tengo. Me encantaría contar con todos los jugadores de calidad y Juanpi lo es, sin ninguna duda. En una situación donde no nos dejan inscribir jugadores estoy encantando de poder usar cuantos más mejores. Esperemos que en esta semana que nos queda seamos capaces de poder inscribir a los que nos quedan sin inscripción todavía. Y deberíamos hacer algún movimiento más”.

Siguiendo con el tema del mercado de fichajes, un vaticinio basado en la experiencia del propio Víctor:“Hasta el 2 de septiembre se darán muchos movimientos seguro, en la última semana pasa siempre. Esperaremos. Prepararemos el partido de Girona conscientes de que en esta semana pueden bailar un montón de piezas. Será complicado prepararlo, como estos dos. No será ninguna excusa, buscaremos las mejores soluciones a todo lo que nos venga”.

Otro asunto que tocó fue el uso del VAR, que se estrenó también en La Rosaleda y que fue requerido varias veces por el colegiado Sagués Oscoz. “Igual que en Santander, estoy encantado porque aporta mayor justicia. Tenemos que adaptarnos a los cambios que trae, pero todo en la vida que supone mejora requiere ambos y adaptaciones. Por mi parte ninguna queja en el tiempo para comprobar las jugadas. Aporta más justicia porque los árbitros pueden corregir errores que pueden ser claves. Hoy no hubo ninguno. Miramos la jugada de Hugo, pero no tuvo incidencia. Va a seguir habiendo polémica sin ninguna duda porque hay jugadas que se deciden por milímetros. Para mí no ha sido penalti, para mí no ha sido una jugada de penalti. Cuando lo es lo decimos y cuando no, también”, sentenció Víctor.