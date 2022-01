Keko Gontán, a la segunda división de Estados Unidos

El mercado de fichajes siempre deja noticias sorprendentes y llamativas. Esta tiene que ver con un ex futbolista del Málaga CF, Keko Gontán, al que el balón ha llevado ahora a Estados Unidos. Evidentemente, no firma por un conjunto de primer nivel sino por el Sacramento Republic de la segunda categoría norteamericana.

Keko Gontán (Madrid, 1991) fue una de las grandes apuestas del Málaga en Primera División, llegando a desembolsar al Eibar por su traspaso alrededor de cinco millones de euros. Su paso por el conjunto blanquiazul fue muy desafortunado. Por el camino pasó por el Valladolid y luego por el Deportivo de La Coruña, su último club en España antes de cruzar el charco.

Según publicó oficialmente en su web el propio club californiano, está a la espera de solucionar toda la documentación necesaria para entrar y trabajar en el país. Tampoco quisieron ofrecer detalles contractuales, aunque sí que destacaron su paso por el fútbol español y también el italiano.

From Spain to the California Capital 🔥The club have signed La Liga and Serie A veteran midfielder Keko for the 2022 season. ¡Bienvenido, Keko! ➡️ https://t.co/n72f7LTAe0 pic.twitter.com/awmDoEg2UR