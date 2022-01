Javi Jiménez: "Febas y Vadillo son dos auténticos peloteros"

Pasó Javi Jiménez por Área Malaguista, el programa que 101 Televisión dedica al Málaga CF, después del partido ante el Sporting de Gijón. En dicha cita se estrenaron tanto Aleix Febas como Álvaro Vadillo, a los que valora muy positivamente: "Ya los conocía. A Vadillo, al ser de aquí de Andalucía, cuando yo estaba en la selección andaluza, él iba con las categorías superiores y ya de pequeño alucinaba con él. A Febas también lo conocía de las categorías inferiores. Son unos auténticos peloteros, ya lo demostraron. Son distintos, jugadores muy buenos. Se han adaptado al grupo rápidamente y esperamos ver lo mejor de ellos".

Del empate ante el Sporting añadió: "Ante el Sporting se escaparon dos puntos que no deberían haberse escapado. Un gol por una acción fortuita y otra que tampoco considero que fuese un acierto del rival. Es una rabia que se escapen dos puntos así, pero siempre hemos hablado que si se tienen que escapar puntos de alguna manera, que sea con la imagen que el equipo mostró el domingo. No solo con balón, también en cuanto a la actitud que tuvo el equipo durante los 90'. El partido se puso cuesta arriba y el equipo en ningún momento le perdió la cara al partido, tuvo personalidad y fuimos a por la victoria. La conexión con la grada nos empuja muchas veces a dar ese último tirón que ayer no nos permitió remontar el partido".

El equipo ha mostrado una cierta mejoría en 2022. "En el fútbol, en un periodo muy corto de tiempo siempre tienes la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. La afición siempre ha estado con nosotros, independientemente de que haya habido momentos de más o menos tensión. La afición ha estado en todo momento ahí y así lo ha demostrado", destacó Jiménez, que añadió: "Este equipo mete siempre una intensidad altísima, pero hay veces que cuando con balón no se está tan acertado todo se achaca a la intensidad y cuando se está acertado con balón, se olvida que la intensidad ha podido ser buena. Hay cierta controversia ahí que a veces puede pasar factura".

A veces da la sensación de que los laterales suben menos fuera de casa que en La Rosaleda. Pero no es algo premeditado. "También he tenido esa sensación en muchos partidos, pero no es por una orden del entrenador. Independientemente del que esté, el técnico da libertad a los laterales para subir, sin olvidar que somos defensas y tenemos unas obligaciones defensivas que cumplir. Hay veces que los jugadores, no sé por qué, si por el resultado, por las sensaciones que se pueden estar viviendo, pero no es por orden de José Alberto, sino por esas decisiones que los jugadores vamos tomando en caliente. Al técnico le gusta tener laterales alegres, que suban, que den profundidad en ataque. Pero los laterales no dejan de ser defensas y ante todo tenemos que cumplir esas obligaciones defensivas", concluyó el defensa.