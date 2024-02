Las otras renovaciones: Kevin, Larrubia, Genaro, Juande y Ramón

El Málaga acometió las renovaciones de varios de los canteranos más prometedores, todos en el primer equipo ahora. En una fotografía potente unió a Carlos López, Dani Lorenzo, Moussa, Murillo y Haitam Abaida. Atados y bien atados para los próximos años. Dos de los que finalizaban en 2024 como Loren Zúñiga y Bilal ya han salido en este mercado invernal. ¿Quiénes quedan? De los que tienen contrato solo hasta junio, Larrubia y el trío de supervivientes de Segunda: Genaro, Juande y Ramón. También se habla con Kevin, cuyo compromiso se extiende a 2025, como el de Roberto.

"Hemos hablado con todos los representante y hemos transmitido lo que el club piensa de sus situaciones", iniciaba Loren Juarros, que proseguía así: "Con Larrubia está muy avanzado, solo faltan pocos detalles". El optimismo se moderó a la hora de hablar con Kevin, al que Pellicer le dio un palito en rueda de prensa recientemente: "También con Kevin, aunque ese ha parado en los últimos tiempos, pero está avanzado. La idea con Roberto es que se quede, sabiendo el rendimiento que tiene".

Con respecto a los tres jugadores, el capitán y dos canteranos más veteranos como el central y el mediocentro especificó Juarros: "Y hay casos como Juande, Genaro o Ramón, que también hemos hablado, que dependerá de la categoría donde estemos y los parámetros en que nos movamos. Queremos trabajar desde ya mismo pero ya tenemos una base de antes".

La salida de Bilal

"A principio de temporada queríamos apostar y dar margen a jugadores de La Academia, a ver si éramos capaces de recuperarles y encontrar el mejor rendimiento. Se evidencia que Loren no ha sido determinante, más esa búsqueda de salida; y con Bilal no tenemos un problema, creo que jugó dos partidos y fue un rendimiento satisfactorio. Pero el entrenador no le veía en el día a día para pelear con Jokin. La decisión fue clara, consensuada, como en todos los ámbitos", contaba el director deportivo, el gran valedor de Bilal pese a que sabía que no entraba en los planes de Sergio Pellicer.