La renovación de Pellicer no depende del ascenso del Málaga CF

Otra cuestión que está en el aire es la continuidad de Sergio Pellicer en el Málaga la próxima temporada. Su contrato alcanza hasta el 30 de junio de 2024. De momento, no hay contactos para su renovación y el propio entrenador de Nules aseguró que si tiene alguna opción de mantenerse en el cargo, tiene que conseguir que su equipo recupere la categoría perdida la campaña anterior. Loren Juarros, en su intervención para hacer balance del mercado, desvinculó una cuestión de otra.

"No depende del ascenso su continuidad. De lo único que estamos preocupados es sacar el máximo partido al equipo, llevarlo a lo más arriba posible y sacar el rendimiento a todos los jugadores. La continuidad del míster no está supeditada al ascenso", aseguró el director deportivo, con el que la relación fue algo más tensa en los primeros meses, especialmente durante el mercado de fichajes de verano.

También se cuestionó al ejecutivo burgalés cuál era el papel que había tenido el mismo Pellicer en el mercado de fichajes de invierno. Juarros expuso que los nombres no los ha decidido pero sí el tipo de jugador que tenía que reforzar la plantilla blanquiazul.

"Absolutamente que el entrenador ha sido partícipe de todo. No ha ido trasladando los nombres a la dirección deportiva, pero sí los perfiles. Pensaba, al igual que nosotros, que lo que podía venir bien es el tema de la verticalidad y velocidad, él cree que es determinante en esta categoría. No es cosa de la dirección deportiva, sino que el entrenador veía bien esa alternativa", apuntó el director deportivo.

Pellicer y su futuro

"Se aspira y mira a lo máximo. Tenemos que ser alegres e incómodos, es lo que quiero transmitir. Para estar aquí el año que viene tengo que ascender. Lo tengo que entender, por supuesto, que si no subo no sigo, si quiero estar tengo que subir. Tenemos que estar incómodos, pero con alegría. Ellos deben estar tranquilos, la mayoría tiene contrato. Aquí es más, más y más. Tener hambre, no conformarse con un bocadillo", comentaba en una entrevista el propio Pellicer hace unas semanas.