David Larrubia se unirá a la Generación del 27

El Málaga está cerca de conseguir atar a otra de sus jóvenes perlas para que se una a la Generación del 27, formada por parte del núcleo de canteranos que ya son parte del primer equipo este curso. Se trata de David Larrubia, que hace tiempo que cuenta con un acuerdo prácticamente cerrado con la entidad de Martiricos en que faltaba por limar alguna cláusula pero que según confirmó el mismo futbolista tendrá una duración de tres temporadas además de lo que queda de la presente.

"Todavía no he renovado. Es mi último año de contrato, pero ya está casi todo hablado, no sé lo que faltará porque no estoy pendiente de los detalles. Pero mi representante me dijo que sí, que estaba ya todo en orden. Creo que son tres temporadas más", confirmaba en una entrevista en el programa Minuto 91, de 7TV.

Loren Juarros tiene muy claro que el futuro del Málaga pasa, en un futuro próximo, por sacar rendimiento a los jugadores de la casa. Se ha encontrado a un grupo notable que ya había sido atado con anterioridad y que ahora da sus frutos cuando apenas están rompiendo el cascarón. Dani Lorenzo, Carlos López, Haitam Abaida, Diego Murillo y Moussa Diarra (el único que ha firmado hasta 2026) fueron presentados de la mano. David Larrubia, que finalizaba su compromiso el 30 de junio de 2024, les va a acompañar. Se espera que también haya entendimiento con Roberto Fernández y Kevin, ambos con contrato hasta 2025.

Al margen también está pendiente la revisión del trío de menores de edad que ha derribado la puerta del equipo de Sergio Pellicer y que lo forman Izan Merino (al que el verano pasado costó retener ante la insistente llamada del Real Madrid), Antoñito Cordero y Aarón Ochoa.

De los jóvenes que finalizaban contrato en 2024 enrolados en la primera plantilla, Loren Zúñiga rescindió a finales de diciembre para firmar por el Real Madrid C y ahora está cerca de alcanzarse un acuerdo con Bilal, que no entra en los planes deportivos de Pellicer. Eso abriría la puerta a Puga en este mercado invernal.