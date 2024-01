Kevin Medina: pendientes del alcance de la lesión

El Málaga CF va recuperando efectivos. Luca Sangalli, Manu Molina o Juanpe se han ido enganchando progresivamente en los últimos partidos y necesitan continuidad, es por eso que la eliminatoria ante la Real Sociedad vino bien para coger ritmo. En esta semana se espera que vayan dando pasos Juan Hernández, Nelson Monte y Juande, lo que provocará que la competitividad vaya creciendo en zonas claves del campo. Pero, lógicamente, también hay riesgo de lesiones.

Ante la Real se vio cómo Kevin Medina se llevaba la mano al muslo no mucho después de salir al campo. "Ha pedido el cambio. Se ha notado algo. Aun con las molestias ha tirado la falta al final", decía Pellicer tras el partido, sin saber todavía el alcance de la lesión. El club está pendiente de las pruebas que se le practican antes de volver a los entrenamientos este miércoles, con los dos días de descanso que concedió el técnico después de que no hubiera habido apenas días libres tras el regreso de Navidad.

Kevin se notó unas molestias en el isquio de su pierna derecha y es por ello que pidió la sustitución. El malagueño tiene una musculatura particular, otras veces se ha notado molestias y por suerte no han sido muy serias. Había cierto optimismo, pero en función de las pruebas se determinará el tiempo que tendrá que parar, si es que hay algún problema muscular. No obstante, pese a las molestias, acabó lanzando la falta en los minutos finales que podía haber dado el empate. El del Llano de la Trinidad es un jugador básico en el equipo, titular casi siempre y que acumula tres goles y dos asistencias en lo que va de temporada. No abunda el desequilibrio en el equipo de Pellicer y él lo ofrece, aunque no siempre con consistencia y con la mejor toma de decisiones. Pero el talento está y no sobra en el equipo.