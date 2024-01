Roberto: "Ha sido una pequeña mili"

El Málaga CF cayó derrotado ante la Real Sociedad por 0-1 en un duelo mucho más exigente de lo que se podría pensar a priori. Pese al resultado, el cuadro andaluz dio una muy buena cara ante su afición contra un equipo de UEFA Champions League. Tras el partido, Roberto habló en rueda de prensa.

El delantero de origen cordobés hizo un pequeño balance: "El resultado no ha sido bueno, pero hemos dado la cara en todo momento. Lo hemos dado todo y no ha podido ser. Hemos hecho todo lo que habíamos entrenado. El trabajo que hemos hecho, el creer hasta el final y jugar con balón, llegando. Todo funcionó menos esa pizca de mala suerte a balón parado, pero hemos hecho un gran partido ante un equipo Champions".

El atacante habló de su duelo ante Le Normand: "Ha sido como una pequeña mili para saber lo que es un central de élite"."Él quería la mía y yo quería la suya. Me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que le he dado mucho por culo, además me ha deseado suerte para lo que resta de temporada", añadió.

Las palabras de Imanol Alguacil

Imanol Alguacil salió con sus primeros espadas en La Rosaleda. En una versión terrenal de la Real Sociedad, pero suficiente para imponerse en Martiricos. "El balance es positivo porque hemos pasado la eliminatoria. Sabíamos que no iba a ser fácil. Felicitar a Sergio Pellicer porque el Málaga es un equipo muy trabajado, con chavales con mucho descaro y atrevimiento. No nos ha extrañado que nos hayan plantado cara. Pero por situaciones merecimos pasar; los dejamos vivos porque nos faltó ese ultimo pase, más claridad por bandas y ese punto de frescura. Felicitar al Málaga por competir a una Real en esa posición en Liga, también en Champions", explicaba el técnico txuri urdin en la sala de prensa de La Rosaleda.

"No me ha sorprendido este ambiente. Venía un equipo de Champions como la Real. He vivido el mismo ambiente que la última vez que vine, es verdad que por aquel entonces el equipo ya estaba descendido. Lo dije en la previa: con el entrenador, plantilla y director deportivo, si se tiene paciencia, esto va a tirar. El Málaga es un club histórico, y seguro que con tranquilidad y sentido común, va a seguir dando pasitos. Llegará lejos", palabras de cariño de Imanol, donde enfatizaba a Pellicer. No ha habido un equipo que haya ganado sobrado, todos en los segundos tiempos. Tuvieron la situación del palo en la primera parte, pero fuimos superiores en general. Los dejamos vivos porque perdonamos y acabamos sufriendo un poco, es normal", insistía Imanol.

"El equipo está bien, con ganas. Doce partidos sin perder significa que este equipo compite. No es fácil muchas veces que el equipo salga así, por el rival que tenemos enfrente, que siempre juega y tiene sus armas. Con un poco más de acierto, el resultado habría sido diferente. Y ahora lo que nos viene es el derbi, el partido que todos queremos ganar, un partido muy igualado, de mucho nivel. Ya todo el mundo sabe lo que significa este partido para ambos", extraía Imanol esas conclusiones constructivas antes de esa cita ante el Athletic de Bilbao. Por su parte, el Málaga vuelve a su realidad: el Ceuta el próximo domingo (12:00 horas).