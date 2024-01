Sergio Pellicer, tras perder contra la Real: "Es duro caer así"

El Málaga CF cayó derrotado ante la Real Sociedad por 0-1 en un duelo mucho más exigente de lo que se podría pensar a priori. Pese al resultado, el cuadro andaluz dio una muy buena cara ante su afición contra un equipo de UEFA Champions League. Tras el partido, Sergio Pellicer habló en rueda de prensa.

El técnico comenzó con un balance del partido: "La verdad que orgulloso del trabajo de los chicos, sobre todo, porque ellos vinieron con todo. Hemos jugado con gente joven y acorde a las cargas y se ha competido. Estos últimos años no se había competido. Hoy se ha hecho y hemos caído. Ha habido momentos en los cuales no encontrábamos hombres libres y luego eran momentos de transición en los que por ello hemos puesto a Jokin por delante. El gol llega a balón parado y la verdad es que es duro caer así ante un rival de mayor categoría". Después de esto, se centró en la buena imagen de los suyos: "Hoy es un partido en el que se nos perdona todo si competimos. En Liga tienes que tomar más riesgos. Hoy hemos percibido la diferencia de calidad, en todos los aspectos. Ha habido momentos en los que nosotros también lo hemos hecho. Hoy era una fiesta, pero hay mucho que trabajar".

El entrenador de Nules quiso sacar cosas positivas de cara a la liga: "Creo que lo positivo es que el 60 o 70 por ciento de los equipos de categoría siguen de vacaciones y nosotros hemos competido. El miércoles empezaremos la semana. Está bien que mantengamos la sensación competitiva. Tenemos que trabajar y lo más importante es que nos quedan partidos tan bonitos como este. Va a ser duro lo que nos queda".

A pesar de estar orgulloso del rendimiento de sus jugadores, el entrenador se ha quedado con un mal sabor por cómo acaba el encuentro: "Es cierto que al final ellos tenían ocasiones para poder hacernos gol y nosotros hemos tenido otras y ha sido igualado ante un rival de mayor categoría, pero al final te quedas en la última jugada. Si supiéramos que hubiese sido el córner la última jugada, pues habría subido Carlos, porque hoy era para jugárnosla a todo o nada. Me alegro por los chicos como Moussa que no le doy muchas oportunidades en liga y hoy ha competido muy bien". Tras esto, opinó sobre el hecho de que la Real saliese con los titulares: "Es de respeto a la competición que ponga los titulares. Es lo bonito, igual que sea a un partido. El romanticismo. Es un equipo diseñado para pelear y ganar la Copa. Vernos ahí es precioso. Tenemos que esforzarnos más. Hemos competido bien y ha sido un aprendizaje muy bueno".

El técnico de Nules comentó en que ahora le llega lo importante a su equipo: "Esto ya ha pasado. Creo que el Málaga debe competir en Copa del Rey. Lo hemos hecho y hemos eliminado en Copa a uno de mayor categoría. Al tener la semana limpia, hemos probado cosas como adelantar los laterales. Ya centrado en el partido de liga y ya pensando en el duelo contra el Ceuta".

Pellicer también habló sobre la titularidad de Aarón Ochoa: "Aarón se lo ganó el día del Intercity. Meritocracia da igual la edad que tengas. Salió en Orihuela y me gustó lo que hizo. Los entrenadores no somos valientes ni todo lo contrario. El chico en Orihuela hizo bien las cosas y, entonces, pues para adelante. El chaval va a estar con nosotros y con el filial. Ha dado un buen rendimiento, pero no solo él, sino todos". Además, tuvo unas palabras sobre Kevin Medina: "Ha pedido el cambio. Se ha notado algo. Aun con las molestias ha tirado la falta". Por último, quiso resaltar la buena labor de Roberto: "Le ha ganado a Le Normand. Hay que trabajarlo de forma individual con todos para mejorar al jugador. Y cuando mejoras al jugador, mejores al equipo. Era una buena prueba para Roberto. El Ceuta nos está esperando con el cuchillo entre los dientes, en otro contexto y con otros espacios".