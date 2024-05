Sergio Pellicer: "Kevin me dijo que la presión, para los neumáticos"

Ya toda la realidad y el contexto del Málaga CF está rodeado y condicionado por el play off de la fase de ascenso a Segunda División y más aún desde que comiencen este mismo sábado ante el Celta Fortuna. Como consecuencia, Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa antes de viajar a Vigo.

El entrenador dio su visión sobre la plantilla antes de poner rumbo a tierras gallegas: "Creo que hemos incidido más en detalles tácticos y siendo más analíticos en ciertos trabajos. El otro día hicieron una actividad con Berni y Alfonso de baloncesto y los veo muy bien. Estas semanas van solas y es de las que menos lesiones tenemos. Les digo que estén tranquilos y que nos centremos en cada jugada y en el fútbol y lo que hemos trabajado en las mejoras individuales de cada jugador. Competir de la mejor manera en lo individual y en lo colectivo. Kevin me dijo 'La presión es para los neumáticos' y tiene razón en lo que me dijo. Detrás de un resultado hay un trabajo de toda la temporada y desde esa sensación y esa tranquilidad debemos ir con el cuchillo entre los dientes". "Estamos muy bien. Ha sido una semana buena. Es verdad que nos fuimos solo una noche, pero sirvió para seguir uniendo lazos y ha sido una gran semana de entreno y los chicos están preparados", añadió sobre los entrenamientos del equipo.

El de Nules se mostró con las ideas muy claras antes de la ida: "No me genera duda ninguna posición, los veo muy bien y no es que haya una posición que no pase nada, porque a todos los veo muy bien. Puga y Gabilondo son perfiles muy distintos. Tenemos que ajustar muchísimo los cambios y en estos partidos aparecen momentos de tensión y te piden los cambios, hay que estar preparado. La foto final será la del trabajo de todos".

El técnico le quiso dar su importancia a esta eliminatoria: "Trabajas durante toda la temporada con muchos entrenos, partidos y emociones. Ese trabajo nos ha servido para disputar esta final. Ahora, pues viene lo más bonito, pero también hay que templar los ánimos y ser nosotros mismos. Los fallos pueden condenar tanto a favor como en contra en una eliminatoria igualada con dos equipos con distintas ideas. El equipo que sea más constante y sepa llevar mejor los errores para futuras jugadas".

Además, quiso tranquilizar y poner en contexto las bajas: "Larrubia ya ha hecho una semana completa. La semana pasada tuvimos que ajustar `para que llegue en su mejor momento. Juan Hernández lo vamos a dejar aquí y ya la semana que viene parece que hará una semana completa y podrá estar".

Sergio Pellicer no dejó pasar la oportunidad de hacer una declaración de intenciones: "Ser nosotros mismos. Muchas veces se ponen etiquetas, pero muchos datos demuestran que somos más ofensivo de lo que se dice, aunque nuestra defensa sea una fortaleza y tengamos un buen portero y que seamos un equipo que concede poco. Es verdad que somos de los equipos que menos ha perdido en grupos, pero eso no cuenta, porque es una eliminatoria a 180 minutos con opción a 30 más".

Tampoco quiso dejar ver que tienen la sartén por el mango antes de que pite el colegiado: "Debemos estar en alerta. En este tipo de eliminatorias, no hay favoritos, Cuando te ponen el cartel, te hacen un flaco favor y le estás haciendo un favor al enemigo, Esto va de 50-50. Todo lo que hemos trabajado antes debemos de aplicarlo en partidos que van a ser diferentes. Tenemos ya un bagaje jugando ante 20.000 personas y eso es un máster que tenemos. Debemos de ir a ganar, porque somos el Málaga". Y aprovechó para darle un mensaje a la afición: "Lo único que podemos decir es que queremos honrarles con el esfuerzo y que va a ser imposible por todo el esfuerzo que han hecho. A los 1000 valientes que van a venir es que son una motivación para los jugadores. La gente aquí se va a reunir y es que me emociono porque es una cosa brutal. Es una oportunidad muy bonita y debemos esforzarnos para tratar de conseguirlo."

Sergio Pellicer destacó la identidad del rival ante los cambios de tácticas incesantes de los contrincantes vividos en la temporada regular: "Lo mejor de este rival es que sabemos que no va a cambiar. Eso es lo más importante, porque durante toda la temporada se han ajustado a nosotros. Y este rival tiene una metodología de juego muy claro. Es un equipo que marca mucho como señalan los datos. Tienen bien estudiada esa estructura defensiva y de como atacar, pero también tienen sus debilidades. Lo único que puede cambiar son los perfiles de jugadores por los que bajan del primer equipo. El rival tiene muchas fortalezas y debemos intentar de que se juegue a lo que nosotros queremos".

Por último, quiso dar un aviso a navegantes de que los futbolistas deben estar más concentrados que nunca: "Es un momento muy importante de gestionar los momentos de los rendimientos, hay que mentalizarse de que en los últimos minutos donde todo afecta, pues es muy importante, pero creo que es más importante los jugadores que estén preparados para dar soluciones. Estos partidos con detalles tan importantes hay que mantener una concentración muy alta y ahí deben aparecer lo que estamos trabajando".