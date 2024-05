Los informes del Málaga CF sobre el Celta Fortuna

Loren Juarros conoce bien al Celta Fortuna, rival del Málaga en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División. El director deportivo blanquiazul desgranó en Málaga Hoy los informes que se manejan del filial celtiña.

"Es un filial bueno, de calidad, con un sistema de juego un poco especial, que lo llevan trabajando ya tiempo. Claudio Giráldez, ahora en el primer equipo, ha tenido a este grupo de chavales en el División de Honor juvenil y en el filial. Llevan una dinámica de conocimiento mutuo y tienen implantado un sistema de calidad, de mucha posesión de balón, de mucha asociación en los que hay momentos en los que hay ser fríos porque te pueden desesperar un poco, no es que te hagan mucho daño pero la sensación que tienes es que están tocando, tocando y tocando y no puedes robarle el balón. Pero igual no te lo hacen en zonas de mucha peligrosidad y lo que están promoviendo es que saltes y te equivoques y ahí sí buscarte el espacio", comenzó el director deportivo.

"Un equipo joven, pero con un sistema muy definido de juego que te puede sacar de tus casillas si no tienes claro que esos momentos en los que no tienes el balón debes tener paciencia para que llegue tu momento. Y mucha calidad, juegan muy bien al fútbol. ¿Qué tienen? Mucha ilusión, su prebenda no es ascender a Segunda, es un premio máximo. El éxito de estos jugadores es el de Sotelo, Carlos Domínguez, Álvarez... que ya han entrado en el primer equipo. Pero como grupo tienen la oportunidad de ascender además de eso. Presión van a tener poca, pero ilusión toda. Es una situación diferente a lo que sentimos nosotros ahora mismo. Para ellos el ascenso es otra cosa", prosiguió.

El pinchazo ante el Barça Atlètic

Tenían una ocasión de llevarse el factor cancha en la última jornada pero pincharon con el Barça Atlètic. Loren Juarros lo analizó con cierto detalle para asegura que fue engañoso: "Es un partido que no se puede tener en cuenta mucho. La alineación del Celta es diferente porque había varios con el primer equipo. Blanco estaba sancionado, hubo una rotación y el segundo tiempo fue bastante extraño, con parones. Justo el segundo gol del Barça coincide con la lesión del portero, ya habían hecho los cambios y se tiene que poner un jugador de portero y le mete el Barça el gol. Es un partido que no es mucha referencia de lo que son ellos. Hubo situaciones que no nos vamos a encontrar. Parece que Sotelo y Domínguez no bajarán, pero otros sí. Pero no es mucha referencia, en la primera parte fueron superiores al Barça. Cuando jugaron con el Deportivo o la Real Sociedad, que ganaron 1-2 allí, sí le hicieron más daño. Tienen 65 puntos, nosotros 70. Ellos han metido más y recibido más que nosotros. Tenemos las mismas victorias, 19, pero han perdido más que nosotros, cinco más. Le damos valor, chavales jóvenes que se han metido en el play off. Tienen sus fortalezas y debilidades y, si lo hacemos como podemos, estamos capacitados.