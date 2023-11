Kevin, entre algodones antes de Ibiza

Kevin Medina es una nueva preocupación para el Málaga CF antes de jugar en Ibiza, duelo trascendental en Can Misses que marcará el devenir de los blanquiazules. La plantilla empezó a preparar ese duelo sin el el extremo, dolorido de un fuerte golpe en el glúteo, sufrido el pasado domingo ante el Córdoba y que aún deja secuelas. Habrá que evaluar su evolución a lo largo de la semana, pero no hay certeza en que pueda contar para Pellicer, suplicando que la enfermería dé una tregua, pero al contrario, infortunios que no cesan. Plantilla todavía más diezmada. En caso que canterano no llegue, se abre la puerta a la titularidad para Haitam, cuya vuelta no ha podido ser más positiva, aunque tampoco se quieren acelerar los tiempos para el marroquí. Hay algún recurso más como Juan Hernádez. Pero la baja de Kevin sería bien sensible por el peso que ha adquirido en el arranque de temporada.

Tampoco se ejercitó este miércoles Ramón Enríquez, preparación que va en sus plazos, pero toca ajustar las cargas. Víctor García y Moussa va poco a poco reintegrándose al grupo, mientras Pellicer abría la puerta a que Sangalli pudiese pisar césped pronto, todavía rehabilitándose junto a Juande, Juanpe y Manu Molina.

Nélson Monte y el hambre del vestuario

Nelson Monte es uno de los nombres propios de este Málaga CF. El central portugués se ha consolidado en la titularidad y es el más fiable de la línea defensiva junto con el lateral derecho Jokin Gabilondo. El jugador habló en el programa Área Malaguista para 101 Televisión.

El futbolista oriundo de Vila do Conde habló sobre el duelo contra el Córdoba CF del pasado fin de semana: "Una cosa que tiene este equipo es mucha alma y hambre para mejorar cada día. Sentimos que cuando hacemos las cosas bien, pues es muy difícil de ganar al Málaga. Y salir del partido del Córdoba, que es uno de los peores que hemos hecho con un punto, hay que valorarlo. Ya veremos en junio si es importante o no. Yo creo que lo será".