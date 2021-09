Kevin amplía su contrato automáticamente hasta 2025

El Málaga tiene atado y bien atado a Kevin Villodres Medina (Málaga, 26/2/2001) una de las sensaciones del equipo blanquiazul en este arranque de temporada en su estreno en la categoría. El futbolista ha renovado de manera automática su contrato después de disputar cinco encuentros y queda vinculado al club de Martiricos hasta el año 2025, tal y como estipulaba un punto del compromiso que firmó el pasado invierno.

En el Málaga le tienen fe a Kevin, pero no de ahora, viene de antes. Internamente, conscientes de su enorme talento, se esperaba su eclosión en cualquier momento y por eso se le firmó a primeros de marzo de 2021 un contrato hasta el año 2023. En el mismo se incluía además una cláusula por la que obtendría su contrato profesional si jugaba un mínimo de partidos.

"El canterano blanquiazul amplía su vinculación de manera automática y pertenecerá al primer equipo desde el curso siguiente hasta el final de la campaña 24/25", anunció el Málaga de manera oficial

No era una cifra alta, como puede comprobarse ahora, apenas cinco partidos oficiales en los que tenía que sumar al menos 45 minutos. Un clásico en los contratos de los canteranos, si bien es cierto que normalmente se suele situar este número de participaciones entre las 10 y las 15 como se ha visto en casos recientes.

"Yo siempre Málaga, lo que llevo dentro es el Málaga, para mí no hay segundo equipo, lo que me han inculcado desde chiquitito", confesaba Kevin en una entrevista reciente concedida a Málaga Hoy. Está viviendo un sueño el Mago del Llano, que además comparte equipo con sus íntimos Luis Muñoz y Antoñín.

Kevin ha jugado (y como titular) en las cinco primeras jornadas ligueras, aunque ninguno completo. Además de hacer diabluras con el balón y convertirse en un continuo incordio para los rivales, también está peleando y defendiendo como un jabato. En pleno proceso de maduración (futbolística y profesional), está borrando cualquier atisbo de duda sobre su carácter y compromiso.

José Alberto le está premiando jornada tras jornada y eso sólo puede significar que el trabajo está siendo excelente. El asturiano no tiembla a la hora de sentar a otros, pero Kevin no deja de salir en la foto del once. Donde menos jugó fue en Almería, cambiado al descanso por riesgo de expulsión, pero en el resto está en el campo hasta que termina extenuado.

En la última cita contra el Girona estuvo sensacional colándose por dentro para filtrar un magnífico balón que Paulino convirtió en un golazo. Ambos lo celebraron de manera especial. Es precisamente el gol lo que se le está resistiendo más de la cuenta. Ha estado cerca en diversas ocasiones, incluyendo un control y disparo en el área este pasado domingo.