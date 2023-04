Kike Pérez anuncia cambios a final de temporada

Kike Pérez habló largo y tendido en los micrófonos de Radio Marca Málaga y siguió su línea moderada en casi todos los asuntos: "Cuando llegas a un sitio es muy osado hablar. He venido el último y es muy fácil opinar de todo. Como estuve en el puesto de mis compañeros, las cosas hay que hacerlas pausadamente. Las opiniones no puedes hacerla públicas alegremente. He estado en el lugar de mis compañeros. No vas a airear públicamente todo. Cuando entré me he reunido uno por uno con todo el club. Una de las cosas que les dije es que todos tenemos que dar más. Todos. Lo que dábamos hasta ahora no era suficiente. Un equipo de fútbol es un equipo en todos los sitios. El orgullo es que todos lo han entendido. La autocrítica se hace diariamente y al final de temporada se harán cambios, por supuesto. En cualquier club de fútbol. Pero realmente me voy orgulloso de que la gente en el club entendió que había que dar más. Por ejemplo, con la asistencia al estadio. Fuimos el campo número 5 de toda España. Hemos propuesto más cosas en los partidos de local. En el Comité de dirección del lunes vimos que se habían llenado siete autobuses para Lugo. El brazalete de capitán a partir de Lugo será dedicado a la afición, si recibimos el permiso de la Liga, y después será sorteado para un abonado. Habrá que premiar la fidelidad de los malaguistas que han venido a todos los partidos. Debatiremos internamente y les premiaremos. Son mejoras que iremos pensando".

El director general de Málaga insistió: "He venido a ayudar, a intentar poner mi granito de arena en lo único que sé en la vida, trabajar en el fútbol. A un club histórico, a una grandísima ciudad, que todavía no la pude ver en profundidad, pero lo poco que vi me encanta. A crecer, a poner encima de la mesa todas esas cosas que hemos hecho en otros clubes y que han hecho crecer. Retomar ideas y seguir haciendo marca, cohesionar a todo el mundo. Recuperar lo que no esté bien. Vine a ayudar a un club que pasa por un momento delicado deportivo y poner mi granito de arena para sacarlo adelante".

El vitoriano siguió dando pinceladas de su visión global: "Ya me conocéis, soy una persona de un perfil bajo. Mi trabajo no me gusta ir diciendo he hecho esto o lo otro. Mis compañeros, con quienes estoy, lo saben directamente no creo que cosas de la varita mágica. Ni es mi manera de ser ni lo será. Con el tiempo se sabrá qué se hace. Utilizo la primera personal del plural siempre porque así me han educado y es mi manera de ser y pensar. Henry Ford decía que una idea sin ejecución es una ilusión. Si hay una idea buena y no tienes un equipo de marketing al lado... El funcionamiento diario del club es bueno. Somos los primeros en redes en Segunda, vendemos muchas camisetas, van 25.000 personas... Se van ordenando las cosas para tener una visión más estratégica. Se llena el campo porque la afición es de 100. ¿Qué les podemos dar? Pensaremos en la campaña de abonados, cómo premiar la fidelidad de los que han venido. Para los niños traer pintacaras, superhéroes, un mosaico. Hay que buscar 21 conductores, tres por autobús, para ir a Lugo... Son pequeñas cosas, no hay un duende que haya puesto un mosaico ahí. Son los compañeros que han estado desde las 8 de la mañana poniéndolo para que después se vea. Hay que aprovechar esta ola para que nos lleve hasta la orilla".

Reestructuración

"Es verdad que hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Es mi cuarto club y es el único en que he estado en que me preguntan mucho de reestructuración de áreas. En otros clubes se habla más de lo deportivo. Cuesta acostumbrarse, pero he venido a cohesionar. Voy a intentar ser el pegamento de todo. En mi vida mi lema es que el día que salga de La Rosaleda miraré para atrás y habré dejado todo lo que tengo y sé para dejar algo un poquito más. Por ejemplo, hay que dejar sello con el sentimiento de malaguismo en la cantera. Hay que darle clases avanzadas de malaguismo a todos. La semana que viene he quedado con dos familias para que me expliquen por qué sus hijos se van del Málaga. Quiero saber y entender".

Permanencia

"En estos poco más de dos meses, muy focalizado en el día a día y en la permanencia, en la vorágine por conseguir el objetivo de la salvación. El domingo tenemos una gran oportunidad porque llevamos varias semanas que nos estamos ganando ese derecho a soñar. Sigue, como pusimos en un vídeo que me encantó de una malaguista veterana, "difícil sí pero imposible no". Hace una semana estaba mucho más difícil. Como yo lo veo es que la Malagamanía se ha desatado al nivel de llevar siete autobuses a Lugo. Es impensable en otra afición. No sólo desde dentro creemos, la afición cree y el fútbol es sentimiento, sin la afición no es nada. La afición es de un 100. 15 horas de ida y 15 de vuelta a Lugo...".

Autocrítica

"En el fútbol aplico las cosas de mi vida, de mi día a día. Nos equivocamos, pero para crecer en la vida hay que hacer autocrítica y ser humilde. Aceptar fallos e intentar cambiarlos. Aprendí hace muchos años que en el fútbol hay pocas alegrías. Mi carrera empezó al revés. En el año 2000 era un chaval recién salido de la carrera y apenas había trabajado en el despacho familiar. Era muy alavesista y me puse a trabajar en el Alavés y llegamos a aquella final de la UEFA histórica. Un futbolista me dijo en el avión de vuelta 'Kike, en el fútbol vienen las alegrías cada 5-6 años'. Y cada vez que me viene una alegría le escribo. Tenía razón".

Cita con la jueza de este viernes 21

"Sé que es un día importante, pero estoy muy al margen. Sé la importancia que tiene, pero mi trabajo no es pensar en la decisión de mañana, no depende de mí. Trabajar más en el viaje a Lugo. La opinión que tengo de José María, lo he reiterado, es que hace un trabajo encomiable. Es muy difícil su posición, es un club muy grande. Soy un profesional del fútbol, veo la presión tan grande que hay. es una ciudad con mucho sentimiento futbolístico, no es fácil tomar decisiones. Lo digo desde la independencia y con datos. No le conocía de nada. '¿Todo eso has hecho en tres años?' le digo. Como no hay resultados deportivos quizá la gente opine otras cosas, pero en un club de fútbol la gestión económica y de personas está ahí. Y es encomiable".

Cambios

"La situación es con muchos cambios. Desde fuera ves una cosa, un grandísimo equipo, histórico, gran estadio, ciudad, provincia, afición... Desde fuera no ves mucho más. En el día a día ves que muchas cosas son más complicadas de lo que parece. Es una de las cosas que pasa en el fútbol. Entra gente y siempre la pregunta es ¿por qué no habéis hecho esto? Es complejo. Intento hacer que las situaciones que no podemos controlar no perder el tiempo. Con lo que nos jugamos, la situación es la que es. La intervención judicial no es lo ideal, pero estoy súper orgulloso de que todo estamos a una. Todo lo que rodea a un club de fútbol es el único camino que nos lleva a tener la permanencia en la categoría".

Plan B

"Hay muchas horas y días largos en La Rosaleda. El plan B ya estaba hecho económicamente. Hay que volcarse en el A, pero el B existe y está actualizado, pero aparcado. Ahora más que nunca tenemos que centrar la energía y ese esfuerzo en donde estamos".

Expectativas

"Cada temporada es un mundo. Al final, como digo yo, lo que marca el año es el día a día. Aquí pasó una cosa, las expectativas. Hubo muchos fichajes. En un equipo hay que tener automatismos y esas expectativas de creer y de incluso decir públicamente la palabra ascenso y empezar en la jornada 4 mal, tropezamos en esa piedra. Lo digo como último que ha venido. Nos vemos todos desde el principio de temporada ahí abajo y no es fácil. De lo que más sé es de Segunda División. Pasan las semanas, se hacen eternas, no consigues ensamblar las dos victorias seguidas que ahora sí... Con el trabajo de todos hemos llegado muy vivos a estas últimas seis jornadas".

Interés de Catar y Al Khelaifi

"No sé nada. Lo bonito en la vida es el proceso. Si pensamos en no sé cuántos millones e ir a la Champions sin un proceso es crecer sin una base sólida. Puedes crecer pero el castillo se cae. Lo que sujeta a un club de fútbol es la base. La base en el fútbol es todo. Es la afición, los abonados, los jugadores, es un cuerpo técnico, una directiva... En el tiempo no es sostenible. Lo he vivido en el año 2005 donde yo trabajaba. Se ficharon nombres, subimos a Primera y aquello se desmoronó en dos años. Tardaron 10 años en recomponerse".

Retirada de Joaquín

"A todos nos dio pena. Son jugadores eternos. Joaquín no se irá nunca, siempre estará en nuestra cabeza y pensamiento. Desde el club, cuando pase esta vorágine, se le hará ese merecidísimo homenaje a su trayectoria".

Trofeo Costa del Sol

"Hay testigos, antes de comentárselo a mis compañeros, en mi viaje a la Feria de Berlín estuve con Francis Salado, los alcaldes de Torrox, Mijas, Nerja, Torremolinos... Fui solo y una de las cosas fue mirar una hoja de ruta que hice antes de venir a Málaga, esas cosas que ves muy fácil desde fuera. En el Cádiz hay una sala de trofeos con los Carranza y me vino aquello. Que La Rosaleda sea un sitio para hacer más eventos, hay que utilizarlo más. Sólo hay 21 partidos al año. En el 24 habrá que hacer más ventos. Un trofeo en verano, tecleo en el google el Trofeo Costa del Sol y les pregunto a los alcaldes en qué año se dejó de hacer el trofeo. Y de repente vi que toqué la fibra, que sería bueno recuperarlo. Efectivamente, lo vieron bien. De hecho, estamos trabajando para traer en julio para traer a un equipo alemán, para la tercera semana de julio. Que vengan a jugar en La Rosaleda el Trofeo Costa del Sol. El último fue en 2017 la Lazio. Las cosas no dependen sólo de ti, pero lo normal y lo vemos clarísimo es que haya un Trofeo Costa del Sol. Tiene que recuperarlo y cuanto antes. Alemania por los puentes que hay con el turismo alemán, que es algo que los que trabajamos en el fútbol tenemos mucha responsabilidad social. La expansión internacional es muy importante".

Patrocinio de instituciones

"Es otra de las patas que me encontré aquí. Las instituciones han invertido porque hay muy buena relación y eso es mérito de José María. Ese puente con las instituciones está ahí. Ha consolidado dos patrocinios importantes. A día de hoy tanto el el alcalde como el diputado vienen asiduamente a los partidos y no hablamos de la temporada que viene. Sufrimos y nos abrazamos en cada partido, pero no hemos hablado. Vamos a trabajar para traer más capital privado".

Málaga

"No he tenido tiempo para ver nada. Estoy todo el día en La Rosaleda. Los fines de semana que puedo voy a ver a mi hijo en Vitoria un día o día y medio. He veraneado en Nerja y Marbella, pero hay un plato que me ha dejado alucinado, el gazpachuelo".