Kike Pérez: "El director deportivo estará a finales de mayo"

Kike Pérez, director general del Málaga, ya ha puesto fecha a la llegada del nuevo director deportivo. Será a finales de mayo. El vitoriano cree que no es el momento de anunciarlo y que ya se ha entrevistado con cuatro candidatos, entre los que no se encuentran varios de los que han sonado recientemente. Además, asegura que tienen claro el plan en caso de perder la categoría y que es más sencillo de lo que pueda parecer.

"Para finales de mayo estará el director deportivo", dijo en una entrevista en SER Deportivos Málaga el director general del Málaga, que aclaró: “No lo tenemos ya ni está apalabrado. Hay varias opciones. Chema Aragón, puede ser pero no hemos hablado con él. Hemos hablado con cuatro. Torrecilla, no es una de las opciones y no hemos hablado con el. Alfonso Serrano tampoco y no hemos hablado, porque tiene contrato con el Albacete. Lo de Chema Aragón es una de las opciones que habíamos pensado dentro del club, le conozco de hace años y sé el trabajo que ha hecho. Tiene contrato con el Mirandés, ellos aún no han cumplido objetivos, no es el momento".

Y añadió: "No, no es el que más me gusta. El director deportivo va a ser la primera piedra de Málaga 2023/2024. No puedo decir si me gusta o si no, si no me he sentado con él, sin ver qué plan tiene, su convencimiento, contarle lo que es esto, el Málaga. Tengo que entrevistarme con ellos, palpar en el cara a cara, el sentir suyo, por qué quiere venir o no… para mí es vital. Es una responsabilidad y la primera piedra tiene que ser que todos estemos plenamente convencido, sobre todo, el que venga".

Los argumentos están claros para Pérez: "Al final yo tengo la experiencia de que no hay que tener prisa ni quemar el nombre, tiene que venir limpio. Sería egoísta por nuestra parte decir un nombre o poner ahora un director deportivo. Esa persona va a venir limpia y será una persona en donde pongo todo el peso de la parcela deportiva. Sin prisa, somos el Málaga, en Segunda División y en Primera RFEF. Los futbolistas van a querer venir aquí. Da igual que el director deportivo venga el 27 de mayo. Una gran plantilla vamos a tener en cualquier categoría".

Cambios en el organigrama del club

“El tiempo va a ir poniendo las cosas en su sitio. Hay cosas mejorables. Una cosas es que el funcionamiento sea el correcto en unos departamentos y en otros, cambiar piezas. Con la repercusión que tiene el Málaga en la ciudad y la provincia, sería una falta de respeto airear las cosas. Ya no aquí, incluso sin un micrófono. Tenemos detectado dónde podemos mejorar y cambiar para la temporada 23-24 y para un futuro para el club”.

“La infraestructura es mediana tirando a pequeña para el fútbol profesional, en cuanto a manos, personas. No es grande, hay aspectos y departamentos mejorables o reordenar a personas. Ordenar un poco la forma de trabajar. Yo tengo una, con mi experiencia y espero que la gente se adhiera. No son muchas cosas, no, el club hasta que llegó Kike Pérez funcionó los 119 años anteriores”.

Errores

“Son muchas pequeñas cosas más que errores de bulto. Cuando vas a trabajar, todos lo intentan hacer lo mejor posible, quizás este año se han juntado en todos los ámbitos muchas pequeñas cosas. Sobre todo, de dónde viene el club en las otras temporadas. Para analizar este año, hay que analizar los demás, sería muy injusto . Todo repercute”

¿Qué pasa si el Málaga desciende a Primera Federación?

“El plan B está totalmente claro, pero no de ahora, cuando entró José María también lo tenía claro. Son planes que se activan en las empresas cuando llega el momento. Aunque la gente crea que es algo que planificar, pero es más sencillo de lo que parece, pero cuando no hay ingresos es reajustar personal, organigrama. Y los futbolistas la mayoría tienen su cláusula de salida salvo Ramón, Juande, Manolo Reina y Genaro. El plan B es ajustar a los nuevos ingresos y en base a eso, haremos el nuevo organigrama”.