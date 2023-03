El Leganés visitará al Málaga lleno de dudas

Tampoco corren buenos tiempos para el Leganés, que anda con 40 puntos pero llegará a La Rosaleda en una mala dinámica de resultados. Eso está provocando que crezcan las dudas. Y no desde fuera, el discurso del entrenador pepinero, Imanol Idiakez, tras el último partido que disputó su equipo ante el Oviedo, realizó unas declaraciones en las que contempla la opción de pelear la permanencia. Tiene cuatro rivales por detrás antes de ver a la Ponferradina, amenazando ya con 33. Todo en un puño.

"Aguantamos un buen rato, pero nos metieron un gol en una acción muy defendible. Tenemos que mirarnos dentro y coger el toro por los cuernos. Esto va semana a semana cambiando. El equipo empezó a conceder poco y éramos capaces de sacar los partidos. Desde hace unas semanas se nos han juntado varias cosas y nos estamos desanimando. Tenemos que prepararnos mentalmente para sellar la permanencia, porque va a ser duro", comentaba el técnico.

Ya habló del Málaga

Cinco partidos sin marcar un gol, cuatro derrotas y dos empates desde su último triunfo, ante el Sporting de Gijón el 4 de febrero. "Las dinámicas hay que cortarlas, y la única forma es ganando un partido. Llevamos una mala dinámica y tenemos que rearmarnos a nivel anímico. Este equipo ha remado mucho para meterse arriba y ahora te das cuenta de que no vas a llegar. Para la afición también es difícil, no me atrevo a pedirles mucho. Arrancamos muy mal, nos volvimos a ilusionar y ahora están con el desánimo. Vamos a necesitar a todo el mundo, hay que ponerse las pilas rápido y empezar a sumar en Málaga", dijo Idiakez ante los medios.

"Convencer a la gente de que tiene que pelear por salvar esto. No encontramos juego ni ocasiones como para ganar fácil los partidos y tenemos que competir. Nuestra fortaleza era ser un equipo sólido y difícil, y ahora estamos en esa racha en la que la pelota pega en el palo y se va fuera. Hay que asumir la situación y encontrar soluciones", remató.