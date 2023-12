Kike Pérez: fichajes del Málaga CF en invierno, renovaciones, abonos, Pellicer...

En su periplo en el programa Minuto 91 de 7TV, el director general Kike Pérez trató varios temas de interés, como el de las cercanas incorporaciones en el mercado invernal. “Los fichajes son una cosa que me llama la atención en Málaga. Desde la segunda semana de septiembre la gente quería fichajes. Creía que era una broma con un equipo empezando la competición que no había jugado ni tres partidos. Ahora que la competición ha ido avanzando, tenemos una baja de larga duración que tristemente es Haitam y la tendremos que cubrir. El equipo no recibe goles y es el menos goleado, tenemos todas las fichas cubiertas y alguno puede salir. Nadie ha pedido salir. Si nadie sale solo podemos hacer un fichaje, esa es la foto a 18 de diciembre. Ojalá no hubiera pasado lo de Haitam, porque era nuestro mejor fichaje”, sostenía el dirigente vitoriano.

Sobre el mercado de invierno incidía Pérez en que "la dirección deportiva tiene varios nombres de la categoría. Este mercado es tan característico que donde hoy hay dos nombres, otros equipos superiores dan bajas y caen a la categoría inferior. Entiendo que el mercado no se mueve mucho porque son 16 fichas mayores de 23, y seis menores más un portero. No va a ser un mercado con movimiento como en Segunda, porque allí hay 25 fichas. Máximo los fichajes se moverán entre uno y tres en cada equipo, porque tienen que rescindir a alguien. El jugador del que vamos detrás está es español y está en España, puede estar en Primera RFEF”.

Acerca de las extensiones de contrato tras las cinco que hubo de una tacada la semana pasada, el vitoriano decía que "estamos en la renovación de Larrubia. No hay problemas, todos están viviendo un sueño, son malaguistas de cuna. Hace poco coincidí con él en un acto en la Ciudad Deportiva y también en Federación, y se acordaba de cuando jugaba de pequeño. De Izan Merino vi una foto en el Baby B con cinco años en el Tiro Pichón. Tienen ilusión en cada partido. El Madrid no ha vuelvo a preguntar por él, tiene contrato y ya debutó en Liga. Ver la ilusión de estos chicos que están cumpliendo sus sueños es una maravilla", aseguraba el dirigente blanquiazul, que también se refería a los casos de Ramón y Juande: “Estamos encantados con todo el equipo que tenemos y con ellos, por supuesto. Esperemos que Ramón juegue esta temporada. Estaba en Lugo el día que se lesionó y bajé del palco por la gravedad. La lesión está curada perfectamente la cicatriz. Por su constitución tiene muchos cuádriceps y hay un periodo en el que hay pequeñas roturas de otros músculos. Es un año parado. Llega un momento en su carrera que lo pasan todo, con más edad no están tres meses fuera al año, será parte del crecimiento y del peaje que hay que pagar. Contamos con ellos. Se está empezando a hablar con ellos”.

Acerca de la Ciudad Deportiva, Pérez afirmó que "están yendo entrenar algunos equipos. Como está recién puesta la hierba, no está teniendo el trote que debería. Estamos haciendo que pasen todos los equipos para que vean que va a ser su casa. Queremos comercializar pretemporadas con equipos extranjeros. Es una vía de ingreso, pero dejando claro que es la casa de nuestros chicos. En verano hemos visto seis semanas entre junio y julio para intentar aprovechar los tres campos. Tenemos pensado hacer varias jornadas de puertas abiertas. A ver si principio de año nos ponemos de acuerdo para que vengan peñas, aficionados y sponsors”, especificaba Pérez.

Sobre el cierre de instrucción caso Al Thani, Pérez dijo que “no hablo del tema con José María Muñoz, no le pregunto mucho porque me dedico a trabajar y pensar como si fuera a estar muchos años, como si fuera mi casa. Siempre he estado aparte de estos temas, está en la justicia y no estaba de inicio. No soy un erudito, es un tema legal y no le presto mucha atención. Tiro para adelante con él, que no está preocupado con el tema. Lo que tenga que ser, será. Tengo un contrato indefinido, pero me voy con un mes de preaviso. No tengo ninguna cláusula de indemnización, cero. El 8 de febrero cumplo mi primer año”.

Cercano a su primer año, Pérez hacía balance: “Me han pasado muchas cosas, también personales. Ha sido un año complicado profesionalmente. Lo primero que he aprendido es que siempre sale el sol en la vida. Nunca he dudado, ha sido la mejor decisión de mi carrera, personalmente también. Me he encontrado en un grandísimo club que ha estado dormido, lo estamos despertando. Se está haciendo un trabajo extraordinario dentro de las dificultados que hay. Me he encontrado por el camino una gran persona como José María, ahora hemos pasado a la amistad y está responsabilizado las 24 horas por el club. La afición es todo en el fútbol, sin ellos no tiene sentido. Eso empuja a que los jugadores peguen carreras, luchen contra viento y marea, con garra hasta el final. Que el entrenador viniera el domingo al partido nos llega a todos. No quiso que fuera una comitiva al entierro de su padre”.