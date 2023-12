Fichajes Málaga CF: Cónclave Loren Juarros - Pellicer

Sergio Pellicer estuvo en Área Malaguista haciendo un repaso a un año complicado en lo profesional y en lo personal. El entrenador del Málaga pasó por casi todos los temas de actualidad, si bien está claro que llegando estas fechas casi todas las miradas se dirigen al mercado de fichajes. El de Nules se vio este lunes 18 con Loren Juarros.

“Loren y yo hemos tenido seis meses, somos gente de fútbol. Yo creo que él tiene ideas muy claras, es un hombre de fútbol, es un tío, es honesto, va de cara, vamos de cara, y sabemos perfectamente las necesidades. Entonces, hemos hablado mucho, pues sobre todo que no hemos podido tener la plantilla al 100%. A Ramón no lo hemos tenido, que lo de Ramón viene del año pasado, lo de Haitam ha sido un golpe duro, eso es mala suerte. Juan Hernández, el tema de Manu Molina, Juanpe, Juande, Nelson, Luca Sangalli... Estamos hablando de ocho jugadores que en estos seis meses, en este periodo de competición, no los hemos podido tener. Hay cosas que sabemos que tenemos que mejorar y yo creo que Loren y la dirección deportiva van a trabajar, pero sobre todo para mí es muy importante que si tiene que venir alguien, que sea en el blindaje del grupo. Tenemos experiencia que cuando viene alguien tiene que ser alguien que nos aporte a nivel deportivo pero luego también dentro del vestuario”.

Serán un banda y un delantero al menos. O esa es la idea, que está abierta a algún cambio más: “Sí, más o menos creo que va a ir por ahí, pero ya va a ser sobre todo cuando empiece el trabajo. Ellos tendrán el análisis hecho, porque es cierto los entrenadores vivimos del día a día y en el tema de perfil de jugadores controlamos menos. ¿Perfil? Que sean buenos futbolistas. Tú dame buenos futbolistas y yo los haré jugar. Y buenos profesionales, para mí es más importante. Eso ya va a ser un poco más trabajo de la dirección deportiva”.

En cuanto a la reciente renovación de canteranos, a los que el propio Pellicer ha hecho debutar o está dando su sitio, apuntó: “Ese es el mayor patrimonio que hay. Para mí sentar esas bases es muy importante. También sabemos que vivimos en la rabiosa actualidad y de rendimiento inmediato y de dónde estamos. Hay un proyecto, pero este proyecto lo único que nos va a hacer seguir hacia adelante es que el primer equipo siga sacando resultados y que al final de temporada intentemos conseguir el objetivo. Pero está claro como es fútbol y si por lo que fuera no se pudiera conseguir el objetivo, hay unas bases”.

“Muchas veces nos equivocamos los entrenadores, y yo me he equivocado muchas veces en gestionarlo, porque al final somos los que tomamos decisiones. Pero yo lo que veo en este caso, sobre todo en temas de relaciones, y hablando con Loren, es que hay que ir muy, muy cautelosos, pero creo que eso es el mayor patrimonio. Y yo creo que tenemos una plantilla con muchísimos canteranos. Ayer me preguntaba un compañero tuyo cómo lo podíamos valorar. Se valora con el tiempo. Porque hay que tener constancia, constancia, constancia. Y creo que ese es el camino a seguir”, continuó argumentando, aunque recordó: “Lo más importante es que no pierdan la humildad”.

No dejó de recordar que esto es el Málaga y eso hay que saber llevarlo y entenderlo: “Hay que convivir la exigencia del club, la categoría en la que está, que no es la que corresponde, con el resultado, exactamente, y con la formación y con un proyecto de cantera. Quizás eso es lo más difícil de todo. Es lo más difícil. Está claro que el director deportivo tiene que mirar por el futuro del club. Tiene que mirar a medio y largo plazo. En este caso, yo soy un entrenador de la casa, entrenador que sabemos que ahora vivimos del resultado, de los 90 minutos. Pero es cierto que también tengo que tener esa empatía de entender que hay que tener un proceso. Y en ese proceso, pues hoy hemos estado hablando tanto Loren como yo, y sabemos perfectamente el camino. El club tiene ese proyecto de dos años. El proyecto del entrenador es ganar el siguiente partido. Y a partir de ahí, yo se lo digo, digo, a mí realmente los jugadores me da completamente igual la edad que tengan. A mí me da igual que vengan tres, cuatro, cinco jugadores nuevos, los que vengan, da igual. Yo voy al rendimiento. Si hay un chaval de 16, 17 años que entrena bien... Porque yo vivo y vivimos mucho del día a día de entrenamiento y de lo que nosotros nos perciben”.