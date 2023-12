El Málaga CF tendrá un nuevo himno y una camiseta vintage

El Málaga CF pretende darle realce al 120 aniversario del primer partido de fútbol del que hay testimonio en la capital. Se ha solido utilizar en los últimos años como hito fundacional, de ahí ese “Since 1904” frecuente, que luce, por ejemplo, en las sillas de uno de los fondos de La Rosaleda. El director general del Málaga CF, Kike Pérez, dio a conocer en su visita a 7TV y Minuto 91 algunos datos concretos de las actividades que se van a realizar hasta el mes de abril (el 3 fue concretamente cuando se jugó el primer partido en Málaga) como eje. Se planean diversos eventos que se irán realizando durante los tres primeros meses del año. Se pretende organizar un partido entre un combinado de leyendas del equipo blanquiazul contra personalidades de Málaga de distintos ámbitos. También la realización de mesas redondas donde se impliquen peñas, aficionados, representantes de instituciones..., como publicó este periódico.

En esa jornada del fin de semana del 6-7 de abril el Málaga recibe en casa al Ceuta. “Jugaremos con una equipación vintage, estamos sacando un logo y trabajando en un himno que lo conmemore para siempre, dejar un legado para la afición”, apuntó el dirigente malaguista como algunas de las acciones que se están preparando para conmemorar la citada fecha. Una camiseta vintage, pues, con la que se ha trabajado con Hummel, que seguro que no dejará indiferente y que se intentará comercializar. Un logo especial para la ocasión y también un himno moderno que complemente al clásico “Málaga la bombonera”. Hubo varios intentos en el pasado de crear algún himno alternativo que no acabó cuajando.

“Desde que he llegado aquí me he dado cuenta de lo que han sufrido los malaguistas. Estamos trabajando en ello para reconocer también la historia del club, sostenía Kike Pérez.

También se refirió Pérez a la posibilidad de aumentar los patrocinios. Recientemente el club incorporó a Dental Clínics, que luce en la parte superior del reverso de la camiseta. Pero se trabaja en más frentes. “Estamos en contacto con un tema de una empresa de energía que va un poco unido a abaratar los costes de La Rosaleda. Estamos hablando, pero va bien encaminado”, admitía el vitoriano.

El primer partido en Málaga

El 3 de abril de 1904 se disputó el primer partido de Fútbol en Málaga, siendo el Málaga Football Club el protagonista del primer encuentro en la capital de la Costa del Sol en los inicios del pasado siglo XX. Un partido que enfrentó a dos combinados de la recién creada entidad, en un improvisado campo de fútbol cercano al centro de la ciudad de Málaga, que contó con la presencia de unos 3.000 espectadores.

La alineación de aquel partido fue la siguiente:

Bando A: Ricardo Gross, Manuel Campuzano, Wisman, Sánchez, Emilio Andersen, Carbón, Salvador Arias, Rodríguez, Leonardo Campuzano (capitán), Matías Arias y Federico Cañas.

Bando B: Eduardo Guillé, Enrique García de Toledo, Eugenio Rosillo, Cañas, Castro, Ernesto Rittwagen, Pepe Bernard, Bueno, Eduardo España, Manolo Arias y Antonio López (capitán).

Ganó el “Bando A”. El alma máter de aquel conjunto era Antonio López (conocido como Míster López) y capitán del Bando B aquel día.