El Deportivo presentó a uno de sus fichajes para temporada 2019/2020, algo que no llamaría la atención demasiado en Málaga de no ser porque se trata de Mamadou Koné, que el curso pasado estuvo cedido en el conjunto de La Rosaleda y que este verano también seguía entre los pretendidos. Ahora el delantero, al que el Leganés vuelve a ceder, pero en esta ocasión a un teórico rival directo.

Habló el futbolista durante la rueda de prensa de presentación. Profundizó poco en lo relacionado con el Málaga. "El año pasado tuve una lesión que me impidió jugar varios partidos. Al final estuve bien, pero no entraba en los sistemas del míster y por eso no jugué las finales", sostuvo Koné.

El marfileño volvía a entrar en los planes del Málaga y parecía existir buena sintonía, pero finalmente se decidió por el Dépor sin esperar a los de Martiricos. Víctor Sánchez del Amo fue claro al respecto en su intervención del pasado lunes: "A mí no me molesta que las personas tomen sus decisiones con libertad y en su responsabilidad. No me merece preocupación. La estrategia que tenemos marcada es muy clara, que queremos jugadores que estén comprometidos con nuestro proyecto".

Koné se agarra a su relación con Carmelo del Pozo, director deportivo del conjunto gallego, para explicar su apuesta: "Desde hace mucho Carmelo confía en mí. Cuando habló conmigo me convenció y no dudé ni un segundo en tomar la decisión. Siempre me ha querido, es buen amigo mío, así que que esté en Primera o Segunda me da un poco igual".

"Espero que me respeten las lesiones esta temporada, y daré lo mejor de mí mismo para conseguir el objetivo. El Deportivo de la Coruña atrae a todos los futbolistas, he visto que hay un buen grupo, y también por el entrenador, por eso me decidí”, dijo un Koné que lanzó un deseo que no debería ser difícil de cumplir después de sus cifras en Málaga: "Espero meter muchos más goles esta temporada".