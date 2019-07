Víctor Sánchez del Amo habló de la importancia de que se produzcan ya movimientos en el Málaga durante esta semana. La lentitud para abordar algunos casos ha provocado que se pierdan algunos jugadores con los que el club tenía acuerdos avanzados cuando no cerrados a falta del ok del presidente Al-Thani. Ahí están Stoichkov, que firmó por el Alcorcón, y Koné, que se marchó al Deportivo.

"A mí no me molesta que las personas tomen sus decisiones con libertad y en su responsabilidad. No me merece preocupación. La estrategia que tenemos marcada es muy clara, que queremos jugadores que estén comprometidos con nuestro proyecto", aseguró al ser cuestionado por ambos futbolistas.

En estos momentos, Málaga y Las Palmas son los únicos equipos que no han realizado fichajes. Víctor escapa de la cuestión y hasta remata bromeando: "Todavía no tenemos visión de nuestros rivales. Nosotros como cuerpo técnico no dedicamos tiempo a mirar a otros equipos, preferimos ocupar ese tiempo al trabajo con nuestros jugadores, directiva o propiedad. Lo otro sería ser espectadores, para eso veríamos el Tour de Francia que está muy interesante".

También le tocó hablar de una zona concreta, como la delantera. Una vez más, explicó por qué no se moja: "Información sobre puestos o nombres no voy a darla. Compartir información privada a nivel público nos puede perjudicar las negociaciones que tenemos abiertas. Tenemos jugadores polivalentes que pueden participar en posiciones específicas y también nos sirve de aprendizaje y mejora para ellos".

Sí entró a la hora de valorar lo que le gusta de los jugadores y de una plantilla: "La polivalencia de los jugadores te permite tener plantillas más cortas, porque un jugador te puede cubrir diferentes puestos. Nosotros tratamos de ayudar al desarrollo individual de los jugadores, y eso les puede hacer crecer".