LaLiga da a conocer los límites salariales oficiales

Una vez finalizado el periodo de verano de mercado de fichajes, LaLiga tiene previsto hacer públicos este martes los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes y SAD’s de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. Entre ellos, lógicamente, el del Málaga. La aproximación que se le da a los clubes para moverse en el mercado no es la definitiva. El club trabajó con el crecimiento de una plantilla con un coste de entre 2,1 y 2,2 millones. No es exactamente el límite salarial, que incluye más conceptos.

Javier Tebas, presidente de LaLiga y José Guerra, director General Corporativo de LaLiga, explicarán cuáles son los LCPD que cada club / SAD puede consumir durante la temporada, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Este límite incluye, además, el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible). Igualmente, se explicarán las cifras de compras y ventas tras el cierre de mercado en octubre 2020 en LaLiga.

Días atrás, Javier Tebas se expresaba en Marca sobre el desfase entre recursos y gastos que hay entre los clubes. "Todavía tenemos exceso de gasto según las cuentas que hemos hecho, unos 500 millones de euros. Los clubes no pueden sacar a todos los jugadores, se han disminuido las masas salariales, no queda otra. Por ejemplo, proyectamos que este año habría un 45% del ticketing (venta de entradas) de la temporada pasada, y no va a ser así, vamos excedidos aunque ha habido mucha reducción ya. Tienen que seguir trabajando los clubes con sus jugadores en reducir las masas salariales", afirmaba Tebas. El Málaga tuvo que hacer esa reducción vía ERE, liquidando el contrato de los jugadores, en una situación límite que ahora es algo más holgada. Aunque la necesidad de financiación sigue pendiente.

"Afecta de forma muy diferente a cada club. Cuanto menos depende de la televisión más te afecta la pandemia. Barcelona y Valencia en LaLiga Santander y Zaragoza y Sporting en LaLiga Smartbank son quizá los más perjudicados. Vienen con jugadores de tres-cuatro años de contrato que no se los pueden quitar. En total son 490 millones de euros. Hemos detectado que son 17 clubes los afectados, a unos le faltan 100 millones y a otros, tres. Depende de tu cifra de negocio, a lo mejor es más grave al que le faltan tres que al que le falta 100. Estamos trabajando con ellos", proseguía Tebas, que admitía que la reducción de sueldos de los jugadores es la vía más directa: "Cuando hay que retrasar el pago del salario a otras temporadas o una reducción echo de menos la labor del agente y sindicatos. Los ERTES son porque las pymes no venden y el Estado ayuda. El Estado no puede acudir al fútbol por el volumen de los sueldos al fútbol, deben entenderlo".

"Perdemos producto y valor", respondía Tebas sobre la ausencia de público en las gradas: "La vacuna puede dar pie a volver cuando empiece a estar para personas mayores y de riesgos, sanitarios... Iremos hacia una normalidad. Cuando haya reducción del colapso sanitario, que ahora es menor que en marzo o abril, se irá abriendo. El protocolo es muy bueno y en algunas comunidades hay condiciones para haber público. Hasta ahora no había sido prioritario al máximo, pero empieza a subir cada vez más en la escala porque empezamos a enfrentarnos a falta de ingresos. Es el público, también patrocinios, palcos... Más allá de que aunque pongamos el sonido enlatado, no es lo mismo".