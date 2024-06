Larrubia: "Hemos visto en vídeo los errores ante el Celta"

David Larrubia atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Rosaleda para hablar de los play off de ascenso a Segunda División en los que el Málaga se la juega con el Celta Fortuna. El futbolista malagueño, como acostumbra, fue sincero y directo: "El equipo, desde que acabó el partido en Vigo, ya estaba deseando que llegase el duelo del sábado. Estamos con ganas y trabajando muy bien. Nos fuimos de allí con mal sabor de boca porque lo teníamos. Tenemos que salir a ganar como siempre, Al final, si llegamos a la prórroga y nos tiene que valer el empate, lo hacemos, pero no es la idea. Hoy hemos visto un vídeo bastante largo de los errores que tuvimos ante el Celta. Corregir dónde nos hacían daño y ver sus defectos para castigarles".

Se mostró satisfecho por la mejora en las últimas citas después de un periodo poco productivo: "El equipo estaba algo regular en fase ofensiva. En estos últimos partidos, hemos anotado siete goles en total y en mi caso hemos recuperado la confianza y las buenas sensaciones. La buena adaptación que tuve me ha hecho que me cambié el chip".

Sobre el Celta Fortuna

"Creo que es un filial muy talentoso, con buenos jugadores arriba y es de los equipos que más hace y genera, pero no tiene esa concentración atrás de un equipo con veteranía. Creo que al final unos play off de un filial y de un primer equipo es muy distinto. Un filial está para subir jugadores a un primer equipo y si no se consiguen, pues no termina de pasar nada, pero estos play off nos jugamos muchas cosas por el club y por la gente que le debemos lo que han pasado estos años", comentó el extremo malagueño-

Entradas del Málaga-Celta

Se espera un llenazo antológico el sábado. La demanda de entradas ha sido altísima. El propio David Larrubia lo ha sentido de cerca: "Esta semana me ha costado decirle que no a mucha gente. Pero el lunes ya no habían entradas, pero los que han venido todo el año son los que van a venir".

Para finalizar, a pesar de que el martes no se entrenó por precaución, Roberto Fernández está a disposición de Sergio Pellicer. "Lo vemos bien", aseguró Larrubia, que compartió espacio con Einar Galilea en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.