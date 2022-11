Reflexiones de López Nieto sobre el Málaga CF

Ahora preside el Unicaja y Antonio Jesús López Nieto no quiere hablar mucho sobre el Málaga CF porque sabe que cualquier cosa que diga se puede malinterpretar o servir como excusa para un debate del que desea mantenerse alejado. Pero a veces no puede esquivar cuestiones frontales y reflexiona acerca de su percepción del club de La Rosaleda.

"Del Málaga prefiero no opinar, yo sé lo difícil que es gestionar un club profesional y más en las circunstancias actuales. Yo como malaguista lo único que quiero es que ganen. En los penaltis lo pasé un poco mal, no por la importancia de la Copa del Rey, sino porque en estos momentos era un peso más a una situación difícil de gestionar. Lo único que le pido a la gente es que los que están son los que están y los que nos tienen que sacar de la situación actual", comentó en SER Deportivos Málaga.

"Ellos están preocupados y están muy metidos dentro, todo el mundo opina y desde fuera es fácil buscar soluciones, pero desde dentro es difícil. Ahora mismo la única solución es tranquilidad, que miren hacia dentro, que creo que lo están haciendo y que la pelota entre. A partir de entonces ya podremos hablar de futuro, pero ahora mismo ni un director general ni un consejero, lo que hace falta es que los futbolistas, que son los que están y no hay otros hasta que llegue el mercado de invierno, metan la pelota. Es muy difícil de verdad cuando entras en una dinámica como esta, la gente no lo entiende", siguió.

Utilizó su experiencia más reciente para apoyarse: "Nosotros estuvimos cerca de pasar algo parecido el año pasado y con jugadores de nivel es complicado y el Málaga es un equipo construido para no estar donde está y es, en principio, aún más complicado. Por lo tanto, aunque cueste trabajo, lo que hay que facilitar entre todos, porque el Málaga es un equipo importantísimo para nosotros, generar espacios de cierta tranquilidad para que los que están dentro acierten. Ellos están en la línea de querer acertar, estoy convencido de que todo el mundo lo que quiere es salir adelante, no hacer las cosas mal".

Un hipotético descenso sería una ruina. "Lo que está claro que el fútbol tiene un AVE en turista que es la Segunda División y un business que es la Primera División. El resto va en trenes de mercancías y cercanías, el fútbol corre en el mundo profesional muy muy rápido y los ingresos en las categorías RFEF para un transatlántico como el Málaga no tienen. Ahí tienes al Deportivo, me dan mucha pena porque es un equipo que yo he compartido partidos importantísimos, un histórico y lo veo ahí con la dificultad y la masa social que tiene en la Primera RFEF. Es una categoría para determinados equipos realmente insufrible y que además te va alargando la distancia con la Segunda y la Primera. El boquete entre Segunda y Primera RFEF es aún más difícil de superar".