López Nieto se moja: VAR, Pellicer, ascenso, Superliga...

No suele dejar indiferente cuando habla Antonio Jesús López Nieto. El malagueño, ex colegiado internacional y representante de LaLiga en el Comité Técnico de Árbitros, se mojó a la hora de afrontar algunos temas de rabiosa actualidad. Opinó largo y tendido sobre la Superliga, pero no dejó atrás el VAR y los arbitrajes, la situación del Málaga, la renovación de Pellicer o cuándo cree que el club estará listo para ascender a Primera.

“Absolutamente todos los equipos, los 42, no sólo el Málaga, se creen perjudicados por los arbitrajes. A todos les parecen malos. Dicho esto, el Málaga es uno más. Es bastante común que recuerdes cuando te pitan algo en contra y si es a favor, cae en el olvido. Podría decir algunos a favor del Málaga y algunos en contra. Pero no voy a decir ninguno. No hablo del VAR, hablo de decisiones erróneas. En general, los equipos están en la posición que merecen. El tema es que el VAR, que soluciona muchos problemas, genera muchos conflictos porque hay jugadas ambiguas que difícilmente la gente llega a entender. Hasta yo mismo a veces no entiendo cuándo entra y cuándo no entra el VAR. Pero ese es otro debate”, sostuvo en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

López Nieto abogó por la renovación de Pellicer pero entiende el contexto: "Yo creo e imagino que es lógico, como aficionado, con lo que ha hecho, el manejo del grupo… No sé cuáles serán las pretensiones económicas de Pellicer y si el Málaga podrá ahora que ha crecido satisfacerlas de alguna manera o no. Pero en cuanto a calidad, a cómo ha dirigido al grupo, cómo ha llevado al equipo, ver cómo ha peleado siempre… Nadie que entienda un poquito de fútbol puede cuestionar que Pellicer merece la renovación. Otra cosa es que el Málaga no pueda darle lo que él puede aspirar porque el fútbol puede abrir puertas, otros caminos, pero evidentemente a mí me gustaría como aficionado al Málaga, que Pellicer se quedara”.

El equipo sueña con grandes metas ahora que está salvado, pero otra cosa es ser aspirante al ascenso y tener los mimbres para pelear con otros clubes más fuertes. "Es complicado eso, lo que sí es cierto es que ahora mismo el Málaga está muy lejos. El Málaga tiene unos límites porque los esquilmaron por una gestión pésima. Por nombre, es un gran club, pero tiene el presupuesto más bajo de Segunda y los que bajan de Primera tienen una ayuda como la tuvo el Málaga en su día, y otros con una gran inversión. El Málaga podrá aspirar firmemente a ascender necesita que de una vez por todas el tema judicial se aclare. Esa es la clave, que pueda venir una inversión sólida y con las bases que se han sentado muy bien pueda venir una inversión para aspirar claramente al ascenso. Eso no quiere decir que el primer año lo logres, ahí está el Almería. Y luego cuando llegues a Primera vas por detrás y te enfrentarás a clubes que llevan varios años ganando 50 o 60 millones. Los años de Al-Thani han sido muy duros. Y es un mérito que el Málaga esté vivo. El administrador judicial ha hecho hasta ahora un trabajo, una gestión, impecable, pero hemos llegado hasta donde podemos, a la austeridad. A mantener el equipo, a que Manolo Gaspar siga acertando en los fichajes y a que nos mantengamos en la zona media, que ya es mucho y muy meritorio”, argumentó López Nieto.

De la Superliga

“Es una noticia que ha estallado, nunca mejor dicho lo de estallado, porque ha durado poquito. Ha sido una convulsión en el mundo del fútbol. Los derechos audiovisuales son los que son, la tarta es la que es, y cuando se intenta repartir de manera un poco desajustada, ocurre lo que ocurre. El fútbol menos notable, como es LaLiga, que no es la Champions, necesita… Las ligas son fundamentales, el fútbol necesita las ligas en todo este engranaje del fútbol. LaLiga, la Premier, la Bundesliga… Son los que realmente le dan sustento a esto del fútbol. A los europeos nos gusta las clasificaciones por medio del juego. En el concepto europeo del fútbol, el tener las plazas asignadas, no lo entendemos. Se ha demostrado históricamente cuando se han realizado este tipo de ligas cerradas, como la Euroliga por ejemplo, a la liga pertinente le ha perjudicado y no creo que eso sea bueno. Creo que no obstante han dicho cosas que son positivas. En lo que ha dicho Florentino Pérez hay cosas a anotar. Que la FIFA intente tener tantas jornadas con las selecciones nacionales, que al final lo pagan los equipos, por estirar la tarta. Yo creo que lo que ha ocurrido es lo mejor para el fútbol, yo me alegro. Los clubes grandes le han sacado las uñas a la UEFA, que también tiene un aparato burocrático importante, va a ceder algo, estoy convencido. Lo mejor es mantener el formato que tenemos, que es bueno, que es competitivo y fomenta el mérito deportivo. Cualquier equipo, como el Málaga en su momento, puede estar en los cuartos de la Champions; como el Granada este año en la Europa League. La competición es importante aunque los grandes también tienen la ventaja de tener más notoriedad porque tienen muchos más derechos audiovisuales, no podemos volvernos locos e intentar jugar un fútbol de galaxias aparte del resto”, dijo.

Sobre eso de que el fútbol está arruinado, lo desmontó rápidamente: "No lo creo. El fútbol está totalmente sólido. Otra cosa es que cada uno en su casa haga unas cuentas mal ajustadas. Cuando dijo, creo que fueron sus palabras, que el Huesca era rentable y el Barcelona, no. El Huesca tiene unos derechos audiovisuales muy inferiores al Barcelona, pero qué ocurre, que las cuentas que hace el Huesca en cuanto a fichajes son mucho más modestas. Yo creo que el problema es porque los equipos grandes en un momento puntual para ir a luchar por los Haaland y los Mbappé se vuelven un poco locos. Tienen que ir a luchar también con clubes que están en una indefinición fiscal muy grande como pueden ser el City, el PSG, etcétera. Ese dinero no lo genera el fútbol, lo generan otros ambientes y es peligroso. Pero yo creo que el problema está en la gestión interna. El fútbol es sólido, tiene buenos derechos audiovisuales. Ahora bien, si ingresas 300 millones y gastas 500, el problema no es del fútbol, a lo mejor te lo tienes que mirar tú a la hora de mirar los contratos que tienes”.

Coincidió totalmente con las palabras recientes de Fernando Sanz en televisión sobre este asunto: "Está cargado de razón. Fernando conoce el tema. Cuando se centralizan los derechos es cuando LaLiga coge potencia. Antes los negociaban de manera individual. El Málaga cobraba ocho y el Madrid mucho más. Ahora las diferencias entre el Madrid y el más pequeño son menores, pero aún es mucha. Más los pluses que tiene por participar en competiciones europeas. Lo que hay que hacer es administrarlos bien. A lo mejor hay que tener menos jugadores con contratos tan altos. Tienes que adaptarte y más en un año de pandemia”.

Gestión de clubes

“Cada uno tiene que atenerse a su economía y a sus ingresos. Ni Madrid, ni Barça, ni Málaga no han tenido los ingresos de taquilla, pero eso lo sabían, que este año sería así. Eso no quiere decir que el Madrid y el Barcelona quieran de alguna manera ganar más dinero del pastel de la UEFA y la UEFA tendrá que llegar a un acuerdo de ello. Pero con el reparto de LaLiga, la deuda con Hacienda se está reponiendo de una manera impecable. El dinero tiene que ir a la gestión, a la estructura, evidentemente, a los jugadores también, pero no puede haber futbolistas con esos sueldos que no sabe uno ni sumar los números. El fútbol tiene que andar conforme a los ingresos que tiene”.

“Vamos a suponer que esta Superliga hubiera salido adelante. El dinero de los derechos es el que hay y si se desplaza a una Superliga, lo que llega a LaLiga, Premier, Bundesliga… habría sido menor. Cuando vendes una competición en conjunto, no es igual que sus mejores jugadores jueguen principalmente otra competición. Sería secundario. Sobre todo porque ya no tendría nada que ver cómo quedes clasificado para meterte en esa Superliga. Aquí jugaría seguramente con el segundo equipo, el interés sería menor. Este Málaga actual cobra más que el de Fernando Sanz en Primera”.

Las fichas del Málaga 2021/2022

“Tebas lo pone de ejemplo en cada conferencia que da. Intuyo que algo más habrá, pero en LaLiga hay departamentos que se encargan de cada tema. No creo que mucho más, pero sí algo más, por lógica. El Málaga con una plantilla ajustada a un precio ha tenido un gran producto. Como dijo Tebas, en calidad-precio será campeón de Segunda División. No quiere decir que siempre se vaya a tener esa fortuna a la hora de acertar en los fichajes, pero evidentemente el Málaga tendrá que trabajar conforme a lo que tiene. Lo que no puede pasar es lo de antaño, que es lo que nos ha llevado a esta ruina. El Málaga ha estado durante algunos años con el jeque fuera de todo orden y es lo que ha llevado a esta situación de austeridad que se está gestionando muy bien”.