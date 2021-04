Fernando Sanz y la Superliga: "¿Salvar el fútbol? Que no cuenten milongas"

Estuvo Fernando Sanz en el espacio televisivo El Chiringuito para participar en un tenso debate sobre la Superliga, un megalómano proyecto impulsado por algunos de los clubes más ricos de Europa. El que fuera presidente del Málaga CF desmontó con argumentos sólidos y datos el repetido mantra de que esta nueva competición vendría a salvar el fútbol.

"En el 2007, 2008, yo era el dueño del Málaga y cobraba ocho millones (de ingresos televisivos) en Primera, en la misma competición que el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Valencia y todos estos. Cobraban 140. 140 contra ocho. Se pidió equidad y no quisieron. Se les tuvo que obligar. Ahora dicen que con la Superliga de quiere salvar el fútbol, pero en aquel momento no quisieron salvarlo. Porque el fútbol español estuvo muerto. Para poder subsistir, para cuadrar mi balance, tuve que malvender futbolistas, regalar futbolistas. Que no me vengan a decir ahora… que no me cuenten milongas”, contó el actual presidente de la Fundación LaLiga.

“Gracias al cambio que se hace en el 2013, en LaLiga, cuando se pone en marcha el decreto ley para que sea LaLiga quien los comercialice se acaba con la deuda, los clubes pequeños pueden comprar futbolistas, no hace falta que vendan… ¿A costa de los grandes? No, a costa de la competición, en la misma que yo participo como el Madrid, el Barça o el Atlético, como todos”, continuó.

Se caldeó el debate, entrando en un pique dialéctico con uno de los contertulios, al que ofreció más cifras reales: “Yo jugaba en la misma competición que ellos, ¡por qué tengo que cobrar yo ocho y ellos 140, por qué! Claro que tienen que cobrar más, pero no pisotearme. Cómo se han hecho grandes esos equipos? Compitiendo durante muchos años con los pequeños y ganando títulos”.

“De 2013 a 2021, unos pequeños datos. Pequeñitos nada más. En 2013 el fútbol español estaba arruinado, tenía 600 millones de euros de deuda, ingresábamos 700. En 2021, durante este tiempo que dice que es un desastre, no hay deuda. Con la pandemia se ha vuelto a incrementar, pero antes de la pandemia no existía deuda. Estamos en 2.000 millones de euros, cuando antes estábamos en 700 millones y nos veían entre 700 y 800 millones de personas a lo largo de un año. Ahora nos ven casi 3.000 milllones de personas. Antes la distancia con la Premier era mayor y ahora se está acortando”, remató Sanz, cuyas palabras volaron a través de las redes sociales, siendo una de las tendencias en España todavía horas después de su intervención.