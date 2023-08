Loren Juarros: Fichajes y el futuro de Andrés Caro e Izan Merino

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, atendió a los medios de comunicación durante la presentación oficial de Nélson Monte. Habló del mercado de fichajes y se mantuvo en una posición similar a la del pasado lunes. Pero sí arrojó algo más de luz sobre casos concretos como los de Andrés Caro, Izan Merino o Loren Zúñiga.

"No hay intención de que salga nadie. En principio, no. El tema de Loren (Zúñiga) está ahí, aunque después de idas y venidas el chico está aquí y se le ha pedido que se centre en el Málaga. Tiene muchas cosas que aportar si se queda con la cabeza pensando en el Málaga. Estamos barajando dos opciones y si son esas, pueden ser una, las dos o ninguna. La plantilla está compensada, tiene jugadores en todas las posiciones. Tenemos gente joven que va a crecer. Tenemos dos jugadores que están entrando de lesiones, Haitam y Ramón, que pueden ser muy determinantes para el equipo. Necesitan su tiempo pero hay que contar con ellos. Tenemos también a Izan Merino, que está entrenando con el equipo y que tenemos que contar con él. No me gustaría cerrar puertas a jugadores de la casa que tengan proyección. Es un proceso que el club tiene que aceptar”.

Izan Merino

Sobre la ampliación de contrato de Izan Merino: “La posición es clara. Está en el paquete de jugadores que el club quiere que se fidelicen con el Málaga. Eso supone ampliar sus contratos y él es uno de los jugadores que el club entiende que tiene que hablar con ellos. Todo a su tiempo, pero ese es el planteamiento del club a medio y largo plazo”.

Andrés Caro

"A Andrés Caro se le ha comunicado que la intención del club es que salga a jugar fuera. Debutó muy joven, lleva tiempo parado, creemos que el Malagueño le puede quedar un poco justo y entendemos que es mejor que se centre fuera en un equipo. Tiene dos años de contrato, estamos barajando la opción de una cesión y que salga a competir. Esperemos que el año que viene pueda volver con nosotros. El resto la intención es que se queden aquí, decidiremos bien y definir bien quién se queda en el primer equipo y quién se queda con ficha del filial pero en la rutina del primer equipo. Pasa en todos los sitios, en todos los clubes, algunas veces por liberar fichas del primer equipo. Es una situación que se tiene que entender y que se hace en todos sitios”.

Fichas sub 23

“Seremos el único equipo que no tiene problemas en jugadores sub 23. Es la apuesta del club y con jugadores que van a a ser importantes a lo largo de la temporada. Falta por definir alguna cosilla, aunque vamos a esperar a estar muy cerca del final de la ventana de verano para terminar de definir bien los dorsales y qué jugador se podría quedar a caballo entre el filial y el primer equipo, no porque no se hayan ganado estar en el primer equipo, sino porque en algún momento dado, si le falta algo de competición, la pueda tener con el Malagueño. Para que tengan esa cierta competición que le pueda dar algo más de ritmo. Se ha hablado con algún jugador sobre esta posibilidad”.

Fichaje de Nelson Monte

“Hemos tenido el atrevimiento para traer jugadores que puedan marcar la diferencia. Ese atrevimiento con Nelson Monte y su voluntad y sus ganas hicieron que en este momento esté aquí. Desde el primer momento nos transmitieron él y sus agentes que la Liga española siempre le había llamado la atención y que estaba dispuesto a venir a un proyecto que le transmitiese cosas buenas y a comprometerse con el Málaga por más tiempo que por un año. Se veía comprometido y con ambición para estar más de un año y tirar del Málaga hacia adelante. Esa predisposición que tuvimos, aunque es verdad que hubo que trabajarlo, desde el primer momento su ambición y su manera de ver lo que es el Málaga hizo que llegase a buen puerto”.