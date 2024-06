Loren Juarros: "Si Roberto está aquí hasta los 25 años, igual lo vendemos por 30 ó 40 millones"

Loren Juarros tenía y tiene una idea muy clara de cómo debe ser la filosofía del Málaga en cuanto a gestión del talento propio y cómo convertirlo en una herramienta de crecimiento. Por eso tiene un plan para Roberto Fernández, el máximo goleador del conjunto blanquiazul, que está reventándola en esta temporada en Primera RFEF. Para el director deportivo del club malacitano, cualquier esfuerzo por retenerle será apropiado porque considera que lo tiene todo para seguir aumentando su rendimiento y su valor, imaginándolo como un jugador con potencial para valer hasta 40 millones de euros.

Cuando se habla de posibles salidas en el Málaga, el nombre que siempre salta es el de Roberto, en último año de contrato y que ha llegado a tener ofertas muy importantes, especialmente la del Elche en el mercado invernal y que se acercaba a los tres millones de euros. "Sí, es una situación de un salto importante cualitativo, estamos pendiente de ello. La voluntad del club es que Roberto siga muchos años en el Málaga. Si sigue creciendo como lo está haciendo con 21 años, si somos capaces de que esté aquí hasta los 25, igual lo podemos vender por 30/40 millones. Ese sería un buen objetivo. Vamos a ver, no va a ser fácil", explicaba Loren Juarros en Málaga Hoy.

No va a escatimar Loren en esfuerzos para que se quede más tiempo en el club. Sabe que es complicado, pero en la entidad ya conocen la postura del director deportivo: "Por retener a Roberto, yo creo que el Málaga tiene que hacer el esfuerzo máximo que pueda hacer. La categoría donde estemos va a determinar mucho eso, pero incluso ni la categoría igual hace que Roberto quiera estar aquí. También parte de la voluntad del jugador. Ahora mismo Roberto está centrado al máximo en la competición. No digo esto porque haya nada, es porque es así. Ya las hubo el año pasado y este va a haber más. Él en esas cosas no se mete en nada".

Lo cierto es que Roberto está haciendo la temporada de su vida. Después de estar entre los máximos goleadores de la categoría (en ambos grupos), ha comenzado en su línea el play off de ascenso. Marcó, de penalti, sí, pero en una acción en la que él recuperó el balón y condujo hasta el área, donde forzó la acción del portero celeste.

Roberto, tras el partido

"No teníamos mucha presión. Había ilusión y ganas, pensando en el partido de vuelta, que lo daremos todo. Llevamos toda la temporada siendo el mismo equipo, algunas veces hemos remontado, creyendo hasta el final. Vamos a ir con todo en La Rosaleda. El penalti que me hacen es clarísimo, me arrolla el portero, se me escapa un poco el control esperando que me hiciera penalti. Lo he tirado tranquilo", explicaba el delantero en la zona mixta de Balaídos.

Posición del club ante las ventas

"Queremos generar un modelo de club en el cual las ventas las hagamos nosotros, no las hagan los representantes. Intentar evitar fugas de jugadores anticipándose al máximo valor de ellos. También digo, estando en Primera RFEF, el rendimiento es el que es y puede haber complicaciones. En Segunda División, que es categoría profesional, posiblemente esas cosas pierdan un poquito de fuerza. La posición nuestra es intentar retener todo el talento que podamos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Mi filosofía y lo que he mamado es de vender jugadores cuando el club ha querido venderles, en su máximo rendimiento, por el máximo dinero y después de haberle dado rendimiento deportivo al club. Gente que quiera estar aquí hasta que digamos, muchas gracias, lo mejor para ti, lo mejor para el Málaga, es el momento. No va a ser fácil, vamos a ver de lo que somos capaces", aseguró Juarros.