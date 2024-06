Roberto: "Ya pensando en la vuelta, hay que darlo todo en La Rosaleda"

Roberto Fernández habló en la zona mixta de Balaídos, 2-2 ante el Celta Fortuna que se queda corto por el desarrollo de la ida. "No teníamos mucha presión. Había ilusión y ganas, pensando en el partido de vuelta, que lo daremos todo. Llevamos toda la temporada siendo el mismo equipo, algunas veces hemos remontado, creyendo hasta el final. Vamos a ir con todo en La Rosaleda. El penalti que me hacen es clarísimo, me arrolla el portero, se me escapa un poco el control esperando que me hiciera penalti. Lo he tirado tranquilo", explicaba el delantero del Málaga CF.