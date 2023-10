Loren Juarros y los fichajes: "La preocupación ahora es mejorar todavía más al Málaga"

El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, está satisfecho con lo que ve, con lo que percibe, pero pone el listón más alto si cabe. Su prioridad está ahora en conseguir que la plantilla blanquiazul crezca y mejore y para ello anda ya centrado en el mercado invernal, aunque no es su única preocupación ni objetivo.

"Nuestra preocupación está ahora en mejorar todavía más al primer equipo, estar cerca del entrenador y de los jugadores. El mercado de invierno está ahí. El rendimiento está siendo bueno y hay jugadores que aún apenas han podido participar. Hay jugadores que tendrán que meterse en dinámica, habrá necesidad de cambios en algunos momentos y ya van apareciendo algunas lesiones. Lo más importante es seguir creciendo, todavía le queda recorrido al equipo, somos exigentes y autocríticos”, aseguró en una entrevista en Onda Cero Málaga.

El primer verano de Loren Juarros ha sido complejo, muchos frentes abiertos y también la exigencia del entrenador, Sergio Pellicer, que durante el mercado no dejó de apretar para que le trajesen más refuerzos: “Pellicer está contento ahora. ¿Que qué nos pide? Que tengamos calma, pero no hace falta que lo pida porque ya lo sabemos. Mayo está aún muy lejos. En estas seis semanas es importante lo que hemos construido, pero queda mucho y no va a ser fácil. Tendremos momentos en los que nos cueste ganar e incluso perderemos partidos, pero estaremos firmes”.

Es un tipo tranquilo Loren, mantiene una calma contagiosa. Pero es más optimista de lo que puede evidenciar: "Visualizar las cosas ayuda a que se consigan dicen los psicólogos. Teníamos mentalidad positiva y construimos el equipo y lo de su alrededor pensando en que podría ir bien. Este comienzo afianza cosas y da confianza para el corto plazo y también para el largo”.

Convocatoria de la sub 18

España ha citado a los malaguistas Izan Merino y Antonio Cordero. El director deportivo se felicita: "Siempre que el fútbol malagueño tiene visibilidad en el resto del país es buena noticia, lo que sabíamos, que hay talento en Málaga”.