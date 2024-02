Loren Juarros, "satisfecho" con el mercado de fichajes, que considera "ambicioso"

Loren Juarros hacía balance de su segundo mercado como director deportivo del Málaga CF, primero de invierno. Rueda de prensa habitual para hacer balance de unas semanas complejas, con multitud de planes, y que acabaron en David Ferreiro, Javier Avilés y Carlos Puga como altas. "Hemos sido ambiciosos, sin poner en riesgo la viabilidad del club".

"Nosotros hemos movido las fichajes que queremos mover. Hablar de una situación que provocó una primera decisión que fue la caída de Haitam, que ya nos hizo actuar. Considerábamos que iba a ser uno de los refuerzos nuestros. Una posición que teníamos que cubrir. Dentro de las posibilidades, de los jugadores que barajamos, fue la opción de Ferreiro, jugador con experiencia y recorrido, no con su energía y explosividad por su edad. Pero entre los perfiles, considerábamos que era el jugador que mas se adaptaba hasta final de temporada. Para complementar a los jugadores jóvenes, que sabe jugar estos partidos y que no iba a a cerrar las puertas a otros jugadores que están creciendo. No tiene la chispa de Haitam. Y los jugadores es difícil sacarlos de esos clubes", detalló.

"Vivimos una serie de situaciones durante la pretemporada y temporada pasada. El club intentó revertir la situación hasta el último día. Sacar su máximo rendimiento. Pero el jugador nos pidió liberarle y que saliera. Y decidimos que había que cubrir esa posición. El tema del delantero es complicado, por cómo hemos estado viendo, el moverte en esa fiabilidad no es fácil. Valoramos nombres, jugadores nacionales, extranjeros, de Primera RFEF, Segunda, internacionales... Pero entendimos que no hemos tenido la posibilidades que cumpliesen esas premisas. La contratación de Ferreiro modificó el perfil de delantero que queríamos fichar. Sus características son muy buenas. No es un jugador para hacer transiciones, alta velocidad en muchos metros y eso podía modificar la visión del club. Por mucho que hemos mirado ese delantero fijo, de área, hemos mirado jugadores de otro perfil. Se han contactado hasta 15 delanteros, viendo que no podíamos encontrar a ese jugador. Decidimos la contratación de Avilés, por quien estuvimos interesado en verano, que no es delantero, aunque pueda hacerlo y en otras posiciones también. Viene bien para complementar al equipo. Avilés no es goleador, lo vemos en datos, pero eso va variando en función del equipo y cómo esté rodeado y puede provocar que eso se rompa. Para complementar a Dioni y Roberto nos puede dar, es un reto que él sabe y nosotros también, que pueda hacer gol y daño. Es lo que estamos tratando con él", analizaba Juarros en una multitudinaria Juan Cortés de La Rosaleda, acompañado de José María Muñoz y Francisco Martín Aguilar en la primera fila.

"Y también la de Carlos Puga. Como consecuencia de la salida de Bilal, que no estaba contento y no daba lo que esperábamos, y nos pidió salir, cosa que accedimos. Nos movimos rápido buscando jugadores de esa posición. Y contactamos con el Atlético de Madrid por él. Ha llegado libre y nos va a aportar, un complemento importante para la banda derecha. Estamos contentos con Jokin, pero la temporada va a ser larga. Y tener a lo jugadores lo más descansados posible para evitar lesiones con el reparto de minutos, y que haya una competencia real. Que puedan competir cara a cara. Eso lo ha entendido. El equipo se complementa bien. Satisfechos con lo que se ha hecho. Y el equipo está mejor hoy que hace un mes. Estos jugadores nos van a aportar. Cierto que hay otros jugadores que pueden dar un paso más, acorde a sus características individuales, y esperamos que suban esos parámetros, en todas las posiciones. Dentro de eso, podemos estar tranquilos y satisfechos de lo que el club ha podido incorporar. Ningún jugador va a ascender al Málaga por sí solo, tampoco los fichajes, sino que va a ser el complemento de todos ellos y que todos consigan el objetivo, de colocar al Málaga lo más arriba posible", continuó.

Parámetros y premisas fueron dos de los términos más reproducidos por el director deportivo: "Teníamos unas premisas antes del mercado y nos queríamos mantener. Quizá algunos jugadores no nos han llegado por no sobrepasarlo. Pensar en el mañana y no el hoy, porque nos puede generar problemas. Y es algo que todos estábamos de acuerdo. Estamos satisfechos con lo que se ha conseguido. No hipotecar con este mercado con decisiones futuras, por eso han llegado dos jugadores por contrato de cinco meses. No tomar decisiones apresuradas por intentar solucionar un problema a corto plazo, más si no lo tenemos claro por mucho que el rendimiento de ahora fuese bueno. No hipotecar nada ni en lo deportivo y económico. Si Dios quiere, en un futuro el Málaga estará en una mejor posición. Además hay jugadores en la cantera que están dando signos positivos y no queremos cortar esa progresión. El encontrar perfiles definidos de jugadores, por mucho que se piense que Avilés no es ese delantero, pero tenemos lo que buscábamos. Las cantidades por otros jugadores estaban desproporcionadas, además hemos hablado con jugadores de un perfil de más edad, fase final de sus carreras, que pensábamos que podían rendir aquí. Pero nos generaba dudas la competición, que requiere muchas cosas. Y el pensar que se podían poner a tono, pues nos han entrado las dudas. El rendimiento tenía que ser inmediato. Y buscábamos jugadores que estuviesen compitiendo y que tuviesen normalidad en el día a día. No podíamos traer a un jugador que nos empezase a dar en dos meses".

"Y luego los parámetros económicos, donde nunca se nos dieron premisas, sino que hiciéramos un análisis deportivo y ver hasta dónde se podía hacer el esfuerzo. En negociaciones que estaban adelantadas, las cantidades se nos han disparado. La globalización del fútbol se ha disparado. Mercados que se han abierto en ligas y países que eran impensables, que no tenían ligas nacionales hasta hace pocos años. Y están muy por encima de la Primera RFEF y compite en Segunda. Estados Unidos está trayendo mucho jugador español, por ejemplo. Con dinero, contratos largos, situaciones que hoy en día son normales, en Primera RFEF en la actualidad no se puede dar. Ahora es donde nos tenemos que mover. Trasladar esa visión general de cómo es la Primera RFEF y lo que ha sido el mercado para el Málaga".

Límites económicos

"De parámetros económicos no hemos hablado, eso lo he dejado al margen. He dicho que la administración en ningún momento nos marcó unos parámetros. Que buscásemos jugadores y una vez los tuviéramos, en función de las pretensiones, lo trasladásemos al departamento económico para ver hasta dónde se podía llegar. No ha sido algo determinante. El club tiene que tener cuidado, lo del pensar en mañana se convierte en hoy, y siempre he pensado que es una de las causas de ver en la situación en la que estamos: el pensar a medio plazo. Este club tiene que ser viable y estable, y confiamos en ello, además del rendimiento inmediato. Saltarnos unos parámetros donde empezamos a correr riesgos son determinantes. Sabemos los baremos que hay. Tenemos unos máximos y mínimos en función de su rendimiento, edad, dónde vienen y ahí nos hemos movido. Insisto, no había parámetros, sino planteamientos de futbolistas".

"Las incorporaciones que se han hecho han sido en parámetros de fichas y lo que se mueve en el resto. No romper la escala salarial. Y consideramos que lo hemos conseguido. No voy a decir lo que está cobrando cada jugador. Vuelvo a decir que todos esos jugadores que hemos mirado se han acercado a ese perfil que necesitábamos, pero que esos jugadores al final no se han terminado de concretar. Y en negociaciones paralelas, para tener varios planes, y barajar otras situaciones. Si el jugador no puede salir, que el representante no haya podido desatascar y todo eso va para largo. Entonces hemos tenido que abrir otras vías. Hay jugadores que explotan a nivel goleador más tarde, hay muchos ejemplos. Pero también buscábamos verticalidad y velocidad en punta, que es esa fórmula que encontramos al final".

Aspiraciones

"Lo que esperamos es seguir mejorando en esa ciertas irregularidades que hemos tenido. Hicimos una primera fase buena, luego no tan buena. Esas derrotas de Ceuta y Castellón cambiaron la dinámica. Y lo que esperamos es que sigamos creciendo, que los jugadores aportasen más cosas, cada uno en su rendimiento, y que la gente de ataque sea más eficaz. En definitiva, seguir mejorando el equipo. El objetivo es ser el mejor equipo de la categoría en segunda vuelta. Y hay dos clubes que están por encima en toda la categoría, dos propiedades, dos dueños; y nosotros tenemos otro modelo, que consideramos que es el mejor para sacar al Málaga del sitio donde está. Estoy satisfecho relativamente porque hemos barajado muchos nombres. Creo que el equipo ha mejorado en esas posiciones, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado una dificultades que ahora mismo no podemos acceder. En ese sentido, movernos en esta categoría es complicado por mucho que seamos el Málaga. A los jugadores les cuesta, más a los representantes, y también los mercados extranjeros".

Plantilla final

"Tenemos el equipo compensado, en todas las líneas y posiciones. De todas formas, dentro de las cifras de goleadores, tenemos a Roberto, que es el segundo máximo goleador, y a Dioni, que lleva metiendo goles toda la vida. Salvo el Málaga, somos la segunda pareja con mas gol de la categoría. Por delante nuestro está el Castellón, con un jugador que no era tan goleador y ahora sí lo está haciendo, que es De Miguel; y Mendunjanin, que no es goleador. Entonces dentro de ese querer, el encontrar un jugador que hiciera goles, los datos dicen que tenemos una pareja que mete muchos goles. Tampoco nos tenemos que volver locos, y eso es una realidad. Los delanteros que se están moviendo, además del Castellón, el delantero del Ibiza lleva 6 goles y 2 el segundo delantero, luego está todo muy repartido con Gallar o Soko. Hay problemas en todos los sitios. No estamos tan mal. E insisto que hay jugadores de la segunda línea nuestras que tienen que aportar un poco más de gol y creo que la mejoría del equipo va a venir por esa línea".

Rendimiento inmediato

"No contemplo un mercado de invierno que no vaya en el modelo o en el proyecto nuestro. Carlos Puga es un jugador joven, que de momento queremos ver el comportamiento con nosotros. Ferreiro tiene cierto recorrido y creemos que nos puede dar mucho en estos meses. No queremos comprometer al club para decisiones futuras. Buscamos esos tres jugadores que nos den rendimiento inmediato para conseguir el objetivo".