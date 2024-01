Loren Juarros, un Málaga CF - Real Sociedad especial: su obra, su pasado y su futuro

El del domingo es un partido especial para varios componentes del Málaga CF. Jokin Gabilondo y Luca Sangalli se formaron en Zubieta. Pero para el director deportivo, Loren Juarros, es algo más. Estuvo más de 30 años en el club donostiarra, en dos etapas como jugador (en medio, una salida convulsa al Athletic) y después como secretario técnico y director deportivo, en cuyo puesto puso las bases de lo que es ahora el envidiado club vasco, metido en Champions, con un título reciente y puesto como ejemplo en el fútbol español. A él se aferra el Málaga para a largo plazo regresar a la élite con una identidad.

En Radio Marca Donostia, Loren Juarros hizo un profundo repaso a la actualidad malaguista, su idea y también a su pasado realista. "Nos tocó un poco sufrir, ir peleando contra el resultado. No buscábamos el empate, pero tal y como estaba el partido lo damos por bueno. Hay que hacerlo bueno en el siguiente partido en casa", decía sobre el encuentro ante el Intercity. Curiosamente, la Real Sociedad también salvó un punto en el descuento ante el Alavés.

"Cuando me llamaron me demostraron confianza en lo querían construir, en los cambios que querían hacer. Cambiar un modelo que el club había tenido y que tenía poca estabilidad, como fue la propiedad catarí. En el tiempo se cayó y cayó hasta abajo", explicaba Loren sobre los motivos por los que eligió el proyecto del Málaga seis años después de dejar la Real: "Me preguntaron la predisposición que tenía y me ilusionó la posibilidad de llevar a cabo un proyecto en un equipo grande, una ciudad y una provincia grandes, de mucho talento futbolístico. Intentar dar un perfil parecido a lo que en el Norte se ve más habitual. Intentar cambiar la forma de hacer, dar un sentido de cantera al club, trabajar con gente joven, darle una estabilidad y viabilidad y ofrecer un plan de medio y largo plazo sabiendo que el corto plazo es importante en el fútbol. Eso me ilusionó, pedí que me dejasen trabajar y en ese sentido estoy contento con cómo van las cosas".

"Ha habido una reestructuración muy grande con el descenso a Primera RFEF. Ha habido que prescindir de mucho personal en la estructura. La prioridad es el vagón del primer equipo, pero en este momento salió la gente a cargo de la Academia de fútbol y decidieron que marcaran también la pauta ahí. No es algo que desconozca, aunque tampoco había llegado tan abajo. En la Real había una dirección del fútbol formativo, pero sí estaba encima del Sanse y el División de Honor. Ahora me toca llevar la pauta en la organización de todo el fútbol, pero sí tengo un par de coordinadores más en el día a día. Pero toda la organización la estoy llevando yo, sí", señalaba sobre cómo controla la cantera.

Acerca de por qué no había vuelto a trabajar más de un lustro después de salir de la Real, Loren apuntaba que "no coincidieron las dos visiones, las de los presidentes de los clubes y lo que yo creo que debe ser un club de fútbol, organización y estructura. Y lo que es más importante, el modelo. Por mi experiencia como futbolista y en la estructura en equipos como Real y Athletic y más tarde en la Real en los despachos tengo clara una manera de actuar. No hay muchos clubes, aunque a todos les gusta hablar de lo que ha sido la Real desde el descenso a hoy en día y de generar los activos propios, que crean de verdad porque acaba comiendo el rendimiento inmediato y se lleva por delante los procesos de formación de jugadores. Y así he llegado al Málaga, así son las cosas del fútbol. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a un sitio es que todo el club debe estar en la misma línea. Si no vas en sintonía con los dirigentes no tienes futuro. Creo en otra forma de hacer, en más control de lo que es todo el fútbol del club. El trabajo más importante no es fichar jugadores, aunque sea la foto primera, sino estar al tanto de los procesos formativos, generar activos propios, el juvenil... Creo en eso mucho más que hacer dos, tres o cuatro fichajes", precisó.

"Un equipo joven, basado en fortalecer los activos propios del club", explica hacia fuera Loren cómo es la idea de su Málaga CF: "Todo esto talento que hay en Málaga, en una ciudad de casi 800.000 habitantes y una provincia de más de 1.5 millones, hay muchos jugadores. Lo que pasa es que ha faltado en los últimos años confianza en ellos. Pensar que esos chicos podían ser jugadores del primer equipo. Tengo la absoluta confianza de que es la mejor manera de que un club salga adelante de una situación tan complicada como la que tiene el Málaga. Hemos incorporado muchos jugadores jóvenes, como Roberto, que estaba el año pasado cedido al Barcelona. O Dani Lorenzo, David Larrubia o Kevin Medina. Los recuperamos y complementamos con algunos que estaban en el filial. Y algunos expertos como Sangalli y Jokin Gabilondo, que siendo joven tiene recorrido, u otros jugadores de Segunda División. Pero sobre todo fortaleciendo a los jóvenes de casa. Tenemos el equipo más joven de Primera RFEF quitando los filiales. La mayoría son sub 23 y compitiendo muy bien. Tengo una fe ciega en esos chicos, que si apuestas te dan sorpresas muy agradables. Y es el camino que estamos siguiendo. Hay talento, quizá les falta que no se le hizo mucho caso con la cultura del esfuerzo, la paciencia y la mejora. En los meses que llevamos trabajando con ellos estamos teniendo sorpresas, o no tanto, porque hay mucho talento. Había que ponerle un poco de orden".

"Para estos chicos que habían tenido un papel secundario competir con 25.000 espectadores en La Rosaleda es una presión añadida, pero también les hace sentirse más importantes y sacar lo mejor de ellos", analiza Loren: "La masa social en Málaga es impresionante. Se junta eso, la población y el talento que hay aquí, son tres ingredientes que te hacen pensar que lo mejor para salir de esta difícil situación es apostar por ellos. Y están rindiendo en unas connotaciones de máxima exigencia. El público anima mucho, está empatizando con este modelo aunque ya sabemos cuál es el objetivo, el ascenso, que el Málaga debe salir de esta categoría cuanto antes, pero también es importante que salga para quedarse. Basándonos en estos chicos jóvenes más los que lleguen desde fuera con experiencia lo más importante es que cuando salgas te mantengas".

"Vamos a competir con la Copa con los elementos que el entrenador entienda. Tenemos dos partidos muy importantes de Liga, con Ceuta y Castellón, que es líder y con un modelo completamente diferente al nuestro. En Primera RFEF no hay límites salariales. En función de quién sea el dueño del club tienes unas capacidades más altas, como pasa también con el Ibiza", contextualizaba Loren sobre cómo es la categoría: "Estamos compitiendo con ellos y no tengo dudas de que al final de año vamos a seguir compitiendo con ellos. La Copa es un premio, la vamos a competir porque es nuestra obligación y a los futbolistas les va a venir bien la experiencia. También somos conscientes de que la primera premisa es la Liga. Tenemos que meternos en esa pelea por el primer puesto. O, cuanto menos, llegar a un play off en el que nuestra masa social y nuesto campo tendrían mucho que decir. No creo que vaya a ser fácil, si tenemos que jugar un play off, jugar en Málaga ante 25.000 o 30.000 espectadores".

Acerca de cómo se tomó el duelo con la Real tras el sorteo, Loren decía que "con mucha naturalidad. Habiendo pasado con el Eldense siempre quieres que te toque un rival lo más potente posible porque es un premio para los chavales, un equipo muy joven, disputar un partido de Copa contra un equipo de la entidad de la Real. Que la afición pueda disfrutar del fútbol de máximo nivel. Aprovechar un campo como La Rosaleda, en el que hay 30.000 espectadores, intentar hacer caja, que nunca viene mal. No nos falta, pero no nos sobra el dinero. La Real es uno de los más grandes hoy en día. Contento por que venga a La Rosaleda el equipo de toda mi vida, en lo profesional mucho tiempo y en lo emocional desde siempre. El destino es así y ha querido que al primer club al que incorporo tras salir tenga la oportunidad de competir con ellos en la Copa. A disfrutar el partido con mucha naturalidad".

Relación con la Real

"El tiempo pasa rápido. Afortunadamente tenemos la gente joven. Trabajar con gente joven te mantiene joven. Es un proyecto que me ilusiona mucho. Estoy poniendo todo de mi parte en tiempo, ganas y conocimiento. Mi relación con Jokin Aperribay es la misma que el día que me marché. Al final el trabajo de cada uno hace que no tengas contacto directo o continuo. No tengo ningún problema, el día que me encuentre con él o si viene será fenomenal. No tengo problemas con nadie en la Real. Yo he estado más de 30 años en el club. Tengo relaciones cordiales con todo el mundo, aunque ahora no sea la comunicación tan continua. Por temas futbolísticos hace poco le hice unas consultas a Jokin y sin ningún tipo de problemas. Con el resto del club. Con Imanol, Mikel Labaka, los médicos... Eso queda ahí, si me encuentro con ellos es como si hubiéramos hablado ayer. Todo ha sido muy intenso como para que quede en el olvido. Es normal que haya cambios respecto a los había cuando me fui. Hay cambio de ideas, los jugadores de fuera terminan saliendo. Es verdad que hay muchos jugadores que salieron y están al máximo nivel. Pasaron por la Real, dieron un gran rendimiento, no en todos aciertas, pero los tiempos en un equipo como la Real es que perduren los de casa y los de fuera vayan y vengan".

Los pilares

"Es una continuación de lo que iniciamos, ya no te digo del final de mi etapa, sino de lo que hicimos tras el descenso. Una vez salió Martín Lasarte, que hizo su trabajo ascendiéndonos y sobresaliendo en las circunstancias en las que estaba el club, que no tiene nada que ver con lo de ahora, competimos en momentos difíciles, tanto económicas como estructurales. No tiene nada que ver. Pero sí tuvimos una idea clara. Que la Real Sociedad podía jugar un fútbol diferente, que Zubieta estaba formando jugadores de perfil diferente. Que la agresividad e intensidad hacen falta siempre, pero que teníamos jugadores que podía diferenciarnos de otros equipos por talento. Con Montanier, Jagoba, Eusebio y ahora Imanol, que ha mamado eso de sus años en el Sanse y estuvo al lado, ya se estaba generando un estilo diferente, proactivo, más atrevido tanto en defensa como en ataque. Yo creo que se ha ido consolidando. ¿Qué le veo de diferencia? Con Imanol se ha mantenido ese estilo ofensivo, con iniciativa jugando desde atrás y primando que el fútbol esté por encima de otras cosas, pero creo que han ganado un poco en el plano defensivo. En unos momentos el equipo se exponía demasiado y lo pagaba. Pero ahora el equipo ha ganado en solidez. Jugadores muy jóvenes como Zubeldia, Zubimendi u Oyarzabal tienen ya más de 200 partidos en la élite y la capacidad económica del club hace que esos jugadores se mantengan. Todo le da más empaque el equipo".

Imanol Alguacil

"Procesos que se dan en el club. Jagoba parte de ahí, se le mete como asistente de Montanier. Imanol tenía buenas condiciones y tanto como formar jugadores la obligación de un club como la Real es formar entrenadores. Si llegan al primer equipo van a ser más atrevidos y van a conocer mejor lo que el club quiere, sacar jugadores de la casa. Imanol está ahora en el primer equipo y da continuidad a esos 10 años. Hay un proceso de entradas y salidas y entrenadores y se consolida Imanol. Después de mi salida le ha dado continuidad a lo que es ahora la Real. Conviví con él en el Sanse. Es una pieza vital de lo que es ahora el club. Es un estilo personal, con su forma de hacer y entiende en el juego, hablamos mucho de fútbol aquellos años, de cómo debían jugar el Sanse y el División de Honor, del estilo de juego atrevido con los chavales. La decisión de darle el Sanse fue del club. Los directores deportivos proponemos y hay un Consejo o una propiedad. Proponemos entrenadores, modelos, fichajes... y el club decide. En aquel momento vimos que tenía posibilidades de llevar adelante el modelo del club en el segundo equipo, lo más cercano al primero. Tiene que estar funcionando parecido a lo que el primer equipo haga futbolísticamente. Es la etapa de transición del fútbol formativo al primer equipo. El juvenil y el segundo equipo son marcan de la casa y tienes que buscar entrenadores afines al modelo del club. Tampoco llegamos con la varita mágica. Tienes que hacer proyectos y lo de Imanol ha salido bien".

Momentos difíciles en San Sebastián

"El día más difícil fue la entrada, si no que se le pregunten a Jokin. Entramos en una situación convulsa, con una fractura social grande, con una situación económica de muchísimo riesgo y todos los parámetros complicadísimos. Había que darle la vuelta al club en todos los sentidos. Había que medir muy bien: entrenadores, servicios médicos, jugadores... Fueron decisiones sobre personas con las que había tenido relación muchos años. Era una situación extrema. A partir de ahí hubo situaciones sencillas y menos sencillas en todo el proceso. No hice nada para que me reconociesen. Jokin tenía unas ideas y yo también, sacar al equipo de la situación económica y retomar un modelo de club que se había alejado. Había pocos jugadores de la cantera. Que se me reconozca o no, los hechos están ahí, no lo hice para ser reconocido. Pero pasamos en 10 años de estar en Segunda División y en concurso de acreedores a jugar Europa League, Champions League y vender a jugadores por 200 millones de euros con un campo nuevo. Es mi reconocimiento. Llevo toda la vida en el fútbol y ya sé cómo funciona. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, de toda la gente que tuvimos al lado. Mi momento más feliz fue el ascenso. Después jugamos Europa League y Champions, pero el día del ascenso es inigualable. Me acuerdo perfectamente de los del ascenso. Era fundamental, la viabilidad del club estaba en juego. Creamos un modelo con Xabi Prieto, Zurutuza, Agirretxe, Zaldúa... Si no se conseguía un año podía llegar al siguiente. El día del ascenso fue el más alegre porque el año había sido muy duro. Los medios estabais divididos, el anterior presidente había generado".

Mayor acierto

"No es un nombre. Desde jugadores a técnicos del club, médicos, entrenadores. La decisión más acertada fue apostar por la gente de casa. Es algo que había que convencer, había gente que decía que no íbamos a ascender ni nos íbamos a mantener. En 3 años jugaban la Champions. Teníamos una idea clara y nadie nos mediatizó aunque hubiera diferentes opiniones. Lo mantuvimos hasta el final. El acierto fue que no salimos de lo que nos habíamos planteado. Ser firmes en lo que que queríamos construir fue la clave. No encontramos petróleo en Zubieta. Hay que darle relevancia, a pesar de las ventas el equipo seguía dando rendimiento".