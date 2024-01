Luca Sangalli - Álvaro Odriozola, una historia común desde niños

La ley de la probabilidad no se cumplió en este caso. El tópico de "llega uno de cada muchos" futbolistas a la élite lo puentearon Luca Sangalli y Álvaro Odriozola, compañeros de clase y amigos desde la infancia. Estudiaron juntos en el colegio Aldapeta, de la orden de los Marianistas, en San Sebastián. Compartieron libros y fútbol desde muy niños. Ambos son nacidos en 1995 y entraron en el equipo de toda Guipúzcoa, en una generación con otros futbolistas que jugaron en el primer equipo y que siguen como profesionales, como Jon Bautista, Martin Merquelanz y Jon Guridi. Este domingo se verán las caras en La Rosaleda en el duelo de Copa del Rey entre el Málaga CF y la Real Sociedad.

Ambos compartieron experiencias, desde los clásicos torneos de playa en La Concha hasta jugar en Anoeta juntos en la Youth League. Odriozola, curiosamente, jugó su primer partido como profesional en La Rosaleda hará ahora siete años. Le dio la alternativa Eusebio Sacristán y era Loren Juarros el director deportivo. Con 21 debutó en un 0-2 del equipo txuri-urdin ante el cuadro que entonces entrenaba Gato Romero. Marcaron Íñigo Martínez y el coíno Juanmi. No queda ningún jugador del Málaga de los 18 que se vistieron aquel día (el último en salir fue Luis Muñoz, titular aquella vez). De la Real permanecen Oyarzabal, Elustondo y el propio Odriozola, que regresó este verano tras cinco años en el Real Madrid, con cesiones al Bayern y la Fiorentina.

El turno de Sangalli llegaría en agosto de 2018, justo cuando Odriozola se había marchado ya rumbo a la capital tras descollar en un Europeo sub 21 y estar en el Mundial de Rusia'18. No pudieron jugar juntos en el primer equipo realista. Sangalli actuaría 56 partidos oficiales con la blanquiazul antes de tener las lesiones graves de rodilla y un ictus que detuvo su carrera cuando estaba consolidado en el primer equipo y venía de marcarle un gol al Athletic en un derbi vasco. Después bajó al filial para volver a sentirse futbolista, ya recuperado, y marchó al Cartagena antes de recalar en el Málaga el pasado verano.

Odriozola recordaba en una entrevista con Noticias de Gipuzkoa varias anécdotas con Sangalli. "Hay una anécdota curiosa en el primer entrenamiento que hice en Aldapeta, con Iñigo Caminaur, que fue mi primer entrenador. Ellos te miraban un poco y te ponían en una posición y yo a Luca Sangalli le decía 'Seguro que me ponen de delantero'. Me colocó de defensa y me puse a llorar porque yo no quería ser defensa. Y cosas de la vida, ahora juego de defensa, de lateral derecho. Le tengo mucho cariño al Aldapeta. Estuve en todas las categorías. En playa un año ganamos la final 5-0 y otro 6-0. Teníamos un equipazo con Michele Colombo, portero que estuvo en la Real, con Luca Sangalli y Javi Moral, un central muy bueno que tuvo la mala suerte de romperse el cruzado dos veces. Yo jugaba de extremo derecho. Era delgadito, pero muy rápido. Hacía todo por velocidad, me echaba la pelota larga y a por ella. Siempre llegaba antes. Luca era más habilidoso, más de regate. Formábamos muy buen tándem", rememoraba Odriozola años atrás sobre su buen amigo, con el que se encontrará este domingo en La Rosaleda.

Odriozola no está teniendo mucha continuidad tras un año sin apenas rascar bola en el Madrid. Ha participado en siete partidos oficiales esta temporada a las órdenes de Imanol, tres de Champions, dos de Liga y dos de Copa, en los que ha sido titular, en Andratx y Buñol. Recuperado de una lesión muscular que dilató su readaptación, está presto para jugar en el campo que debutó como profesional. Allí le esperará Luca Sangalli, que también regresó este pasado martes tras una larga lesión que se complicó. No se resintió en Orihuela y está disponible para Pellicer. "He pasado mi vida allí. Desde que entré en el club con 11 años estuve hasta los 24 que me tuve que ir. He pasado más de media vida allí. Muchos buenos recuerdos, muchos buenos amigos que aún tengo allí, toda la gente del club que sigue... Muy feliz porque nos ha tocado contra ellos y muchas ganas de ganarles", decía Sangalli el día que se celebró el sorteo y quedó emparejado con la Real. Un reencuentro especial de dos compañeros de pupitre.