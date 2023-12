Luca Sangalli: "La Real Sociedad es un equipo impresionante, encantado de jugar contra ellos"

Luca Sangalli, canterano de la Real Sociedad y miembro del club durante 13 años, celebraba el enfrentamiento contra su equipo del alma en la Copa del Rey. "Encantado de que nos haya tocado la Real, es el equipo en el que he estado toda mi vida y encantado de enfrentarnos contra ellos con el Málaga CF". Es un equipo que está a un nivel impresionante, es un equipo de Champions. Pero al final jugamos en casa, rodeados de nuestra gente, partido único, que siempre es más complicado para el rival, e intentaremos sacar todo lo que tenemos dentro para con la ayuda de la afición llevarnos el partido", explicaba el donostiarra, que junto a Jokin Gabilondo son los dos jugadores formados en Zubieta que hay ahora mismo en la plantilla malaguista. "Son rivales muy importantes, que para la gente, la afición y la ciudad sería muy bonito que nos tocara uno de ellos. La Real Sociedad me encantaría que tocase para competir contra mis compañeros y amigos, pero, contra cualquiera que toque, a competir con muchas ganas", decía la semana pasada. Se cumplieron sus deseos.

"He pasado mi vida allí. Desde que entré en el club con 11 años estuve hasta los 24 que me tuve que ir. He pasado más de media vida allí. Muchos buenos recuerdos, muchos buenos amigos que aún tengo allí, toda la gente del club que sigue... Muy feliz porque nos ha tocado contra ellos y muchas ganas de ganarles", cerraba Sangalli, que ultima su recuperación y que, incluso, podría tener sus primeros minutos desde que se rompió en octubre.

"Espero que para ese partido [5, 6 o 7 de enero] pueda llegar con algunos minutos si la recuperación sigue tan bien como en la última fase. Creo que tendré posibilidades", afirmaba la semana pasada cuando se le cuestionaba por su estado físico y su recuperación. Un aliciente más este duelo contra los txuri urdin para que Luca Sangalli vuelva al césped en las mejores condiciones posibles, porque es un jugador importantísimo en los planes de Sergio Pellicer en el centro del campo y se le necesita para el tramo decisivo de la temporada.