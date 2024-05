Luca Sangalli llega a tiempo

Pellicer suma soldados para este final de curso, con un play off en el horizonte. Ya hay una columna vertebral firme y poco dada a cambios. "Ahora todo es rendimiento", decía el entrenador del Málaga CF. Pero que Luca Sangalli alcance su nivel, el que se esperaba en su llegada el pasado verano, es una noticia interesante para los planes de futuro. Entrada en la segunda parte ante el Antequera, cerrando una cabalgada de Larrubia y el partido en La Rosaleda. En una acción que resumen las virtudes del vasco: recorrido, intuición, llegada y facturar. Hablaba en zona mixta. "Muy necesario, tanto para mí, como para el equipo. Sabíamos que últimamente no estábamos dando nuestra mejor versión, desarrollar el fútbol y conseguir resultados. Necesitábamos hacer un buen partido, conseguir los tres puntos, un partido redondo, y nos viene muy bien para lo que viene. En mi caso no estaba contando mucho, y he podido aprovechar la oportunidad con un gol, pero contento por el equipo, viendo cómo hemos competido y a seguir", explicaba.

"Es un buen momento para estar bien. Está claro que lo mas importante. Certificar esta victoria, que se necesitaba. Sé que va a ser complicado porque la competencia es dura, viendo que el resto está al nivel, pero voy a seguir pelando. El equipo ha recuperado su versión, que todos estemos bien al play off y tratar de seguir creciendo. Llegué con mucha ilusión, integrado y contento en la primera parte. Cuando mejor estás, llegan las lesiones, el fútbol es así. Me ha costado mucho coger el ritmo y nivel. Pero tengo experiencia en estos casos, saber que hay que seguir peleando, que cuando llegue la oportunidad estar preparado. Con el gol de hoy, tener esa confianza y motivación extra para seguir peleando, decía con timidez, pero a partir de ahora con otra soltura. Hay que aprovechar esa inercia.

Lo que pasó por esa cabeza tras el gol. "Una explosión de alegría. Llevaba tiempo soñando con este momento porque hay mucho trabajo en la sombra. Todo da la vuelta, pensando que no puede llegar. Contento, con mucha alegría por haber marcado el primer gol con el Málaga, además en la misma portería que cuando marqué con el Sanse. Sabíamos que la situación era complicada, las sensaciones no eran buenas. El equipo ha sabido dar un paso adelante, con goles además. Es un subidón anímico para todos, y el ganar, que es lo mas importante de aquí para las próximas semanas. Desde el principio hemos sabido ajustar bien la presión, que les podíamos hacer daño. Nos hemos puesto otras veces por detrás en el marcador y cuesta, eso hoy no ha pasado. Esas son las claves. Que juntos y concentrados podíamos generar peligro, ya con el acierto todo es más fácil". Puede dar mucho hasta junio.