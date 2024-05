Luca Sangalli, explicaciones y estadísticas de un caso extraño en el Málaga

Uno de los nombres propios que hay en el debate alrededor del Málaga CF en los últimos tiempos es el de Luca Sangalli. De ser una pieza fundamental en el inicio de la temporada a estar prácticamente en el vagón de cola de preferencias de Sergio Pellicer. Las lesiones han marcado parte de su devenir, pero en teoría no tiene ningún tipo de problema en la actualidad. Sin embargo, prácticamente no ha jugado en toda la segunda vuelta y lleva un mes sin pisar el césped en competición oficial.

Le preguntaron a Pellicer por el asunto, pero el entrenador blanquiazul no supo o no quiso dar una razón concreta. Al contrario y como es habitual, se enrocó y dio vueltas a ideas de poco peso: “Luca (Sangalli) está entrenando muy bien, es un profesional y un compañero brutal. Luca y Juanpe son perfiles de jugadores diferentes. No se ha dado el contexto en el cual poder verlo, pero no pasa absolutamente nada. Creo que la última vez que jugó fue contra el Atlético de Madrid B. Luego con le tema de los cambios que hemos hecho… está ahí, está preparado y yo lo veo bien. Pero siempre buscamos la cosa negativa. Hay gente que no está jugando, tienen que jugar once. Estamos en un momento muy complicado para todos. Luca, Einar y Carlos López son los únicos que no han participado en los últimos partidos. En cualquier momento va a poder participar. Esta semana hay opciones para todos. Cuando entre, seguramente dará el nivel que esperamos, porque el chaval es el primero que sufre y sabe perfectamente que nos va a ayudar”.

Estadísticas de Sangalli

Efectivamente, Sangalli no juega desde el partido en el campo del filial del Atlético en la jornada 32 (14 de abril). 28 minutos. Anteriormente, el centrocampista había tenido breves entradas ante el Intercity en casa (7 minutos) y ante el Algeciras (10) en el Nuevo Mirador. Ya habría que remontarse al Málaga-Castellón de la jornada 20, donde fue titular y se retiró lesionado a los 36 minutos. Ahí venía de otros tres encuentros seguidos de inicio con Intercity en Orihuela (68'), Ceuta (46') y Real Sociedad en Copa del Rey (79').

Todo eso fue en 2024. En 2023 jugó de la primera jornada a la octava. Cinco veces titular y tres como suplente. En total, esta campaña acumula 15 participaciones, nueve de arranque, para un total de 732 minutos de juego. Sin goles ni tarjetas amarillas.