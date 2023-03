Luis De la Fuente se mostró orgulloso del trabajo de los suyos, aunque admite que hay cosas que mejorar

"Estoy muy feliz y contento, siempre me he sentido como un debutante. Es enorme y excepcional poder trabajar con unos jugadores que conozco y piensan que podemos conseguir grandes éxitos. Eso sí, sin pensar que no hemos conseguido nada, porque hay mucho margen de mejora. Por supuesto, no fue un partido sublime, sino muy bien jugado y entendido para poner las bases. Me acordé de mis padres, ojalá hubieran podido estar aquí para vivirlo, y la gente de mi familia", así reconoció el seleccionador Luis De la Fuente cómo vivió su debut en el banquillo de la absoluta de forma oficial. Para luego subrayar la primera victoria de su ciclo de la siguiente forma: "Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. No entiendo mi vida sin sacrificio y superación".

Acto seguido, se rindió al gran ambiente que vivió la plantilla durante su estancia en la Costa del Sol: "Gracias a Málaga por el recibimiento, el comportamiento y el apoyo constante. Ahora nos toca seguir creciendo, estoy muy contento, toca ver como mejorar varios automatismos que hemos trabajado. A la vez hay que ser exigente porque se que se puede llegar mas lejos, conociéndonos y trabajando juntos". La selección se ejercitará a puerta cerrada este domingo a las 11:00 horas en el Anexo de Martiricos para luego partir sobre las 18:00 horas hacia Escocia. Así ve el técnico la siguiente parada: "Será un partido diferente, el estadio aportará mucha energía. Es un rival muy intenso allí, si hay que hacer cambios se harán, confío ciegamente en ellos, quien deba jugar lo hará genial"

Además, dedicó la victoria a la calidad de su plantilla: "Es importante tener buenos jugadores, soy un afortunado. Puedo jugar con jugadores versátiles que se complementan genial. Respecto a Joselu, es un trabajo que es merito suyo, trabaja muy bien con su club. Celebro por poder contar con él y que tenga esa actitud, esa concentración al disputar esos minutos que tuvo". El míster riojano se mostró muy contento tras la victoria: "Me siento orgulloso, no me da vergüenza reconocerlo. Son unos jugadores fantásticos y maravillosos. Joselu lo que ha conseguido es porque se lo ha ganado. Al final si eres contante y te exiges se obtiene reconocimiento. Él es justo vencedor y es producto de su gran trabajo y profesionalidad".

Aunque se deshizo en elogios hacia el bigoleador de la noche en la goleada (3-0) ante Noruega, mandó un mensaje al vestuario: "Pretendo sacar el máximo rendimiento a todos y cuando se sustituye a uno espero que quien entre aporte lo mejor que tiene. Lo importante es que sepa revolucionar, no sé si es plan B. Es la historia del fútbol, las sustituciones están para aportar algo que le falta a tu equipo. Respecto a la defensa, trabajamos la defensa alta para intentar recuperar pronto. Creo que somos los mejores en eso, pero si toca defender en bloque bajo tocará hacerlo igual de bien. Por supuesto, hay cosas que mejorar, pero estoy muy satisfecho. Aunque hay mucha mejora".